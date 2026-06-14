Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?

L'image était étonnante : alors que les Diables Rouges découvraient, sourire aux lèvres, la pelouse du stade de Seattle, Romelu Lukaku restait à l'écart. Très concentré, il a refusé de monter sur le terrain.

Romelu Lukaku est resté, très concentré, le regard fixe au bord de la pelouse, refusant d’y poser ne serait-ce qu’un pied.

Étrange ? Interrogé à ce sujet, il a répondu : "Je ne fais jamais ça". Une sorte de superstition à laquelle Lukaku ne déroge visiblement jamais. Le premier pas qu’il fait sur la pelouse doit avoir lieu pendant l’échauffement.

Rudi Garcia ne le savait apparemment pas non plus et est allé demander à son avant-centre ce qu’il se passait. Les deux ont alors fait un tour du terrain, Garcia lui offrant au passage une franche accolade.

Romelu Lukaku a refusé d’entrer sur le terrain

Les autres ne s’en sont pas formalisés, ils connaissent bien Big Rom désormais. De Bruyne a appelé sa famille et Witsel et Raskin ont pris une photo ensemble.

Aujourd’hui, une séance d’entraînement était prévue à 11h (20h, heure belge) au centre d’entraînement des Seattle Sounders, ainsi qu’une conférence de presse avec Youri Tielemans et Rudi Garcia à 14h25 (23h25, heure belge) au Lumen Field.



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Tout sera à suivre sur Walfoot - si vous êtes encore éveillé. Dans le cas contraire, nos articles et vidéos seront en ligne à votre réveil, même si comme d'habitude, il y a aussi du football toute la nuit. Après la conférence de presse de Tielemans, nous irons à la rencontre des supporters belges, qu'on annonce un peu plus d'un millier, afin de vous faire partager toute l'ambiance ici à Seattle !