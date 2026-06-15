Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid

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Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid
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La Coupe du monde bat son plein mais n'empêche pas le mercato de tourner. Devant se reconstruire après une saison blanche, le Real Madrid, désormais coaché par José Mourinho, est en passe de s'offrir les services d'un champion d'Europe 2024.

Le mois de juin n'est pas habituellement le plus chargé en termes de transferts importants. Et certainement en pleine Coupe du monde. Sauf que du côté du Real Madrid, on est dans l'obligation de s'activer, alors que le club reste sur une saison blanche et a perdu quelques places dans la hiérarchie européenne.

L'arrivée désormais officialisée sur le banc de José Mourinho doit permettre d'avancer sur les différents chantiers et notamment celui de la défense, bien loin d'être au niveau depuis plusieurs saisons. Si les noms de Denzel Dumfries et d'Ibrahim Konaté circulent avec insistance du côté de la "Casa Blanca" et devraient être officialisés sous peu, celui de Marc Cucurella s'est ajouté à la liste ces dernières heures.

Le sélectionneur espagnol confirme le transfert

La prochaine arrivée du latéral gauche au Bernabeu a d'ailleurs été annoncée par une source de premier ordre : le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. En conférence de presse, il n'a pas esquivé le sujet. "Son transfert au Real Madrid ne l’affectera absolument pas. Nous sommes ravis des situations qui rendent les joueurs heureux. Cela ne crée aucune tension. Nous sommes contents. C’est une excellente nouvelle et nous la fêtons", a déclaré le technicien espagnol.

Depuis le départ de Marcelo, le poste de latéral gauche pose bien des soucis aux "Merengue", entre les blessures à répétition de Ferland Mendy, le manque de qualité de Fran Garcia et la première saison compliquée d'Álvaro Carreras, pour lequel le Real avait allongé 50 millions.

En transférant Marc Cucurella, la "Maison Blanche" fait le choix d'un élément fiable avec ce brin de vice cher à Mourinho, dans la force de l'âge (27 ans), qui reste sur de probantes saisons à Chelsea (même si le club n'a pas toujours été au niveau) et qui, surtout, est un international espagnol incontournable, à l'heure où le club le plus prestigieux du monde a subi l'affront de n'avoir aucun de ses représentants parmi les 26 membres de la "Roja".

Formé au Barça, il a joué avec Vermaelen

Selon The Athletic, l'accord trouvé entre le Real et Chelsea avoisinerait les 60 millions d'euros. Une base fixe de 55 millions qui devrait être couplée à 5 millions de bonus pour un joueur à qui il reste trois années de contrat à Londres.

Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais c'est pourtant chez l'éternel rival barcelonais qu'a été formé Marc Cucurella. Il ne jouera que sept minutes avec l'équipe première des "Blaugranas" à l'occasion d'un sombre premier tour de Coupe d'Espagne contre le Real Murcie en octobre 2017, duel lors duquel Thomas Vermaelen connaissait l'une de ses rares titularisations en Catalogne.

Barré au Camp Nou, Cucurella passe ensuite par les modestes Eibar (33 matchs, 2 buts) et Getafe (86 matchs, 4 buts) où il va s'affirmer chez les professionnels. Ce sont ses prestations au sein du petit club de la banlieue de Madrid qui vont convaincre Brighton de signer un chèque de 18 millions pour s'attacher ses services.

Compagnon d'armes de Leandro Trossard à Brighton

Dans le Sussex, il y côtoie Kjell Scherpen, le gardien de l'Union avec lequel il disputera un match, mais surtout un certain Leandro Trossard qui sera le troisième équipier avec lequel il disputera le plus de duels pour le compte des "Seagulls" (32), soit trois de moins qu'avec Robert Sanchez qu'il retrouvera plus tard à Chelsea.

Un club londonien qu'il rejoindra en août 2022 pour 65 millions d'euros. Latéral gauche ou parfois défenseur central dans une arrière-garde à trois hommes, Marc Cucurella fait partie des rares "prospects" à ne pas échouer à Stamford Bridge ces dernières années, puisqu'il a participé à 163 duels pour 9 buts et 13 passes décisives.

Appelé par Luis Enrique pour la première fois en équipe nationale, c'est sous les ordres de son successeur Luis de la Fuente qu'il est devenu plus incontournable. Il compte actuellement 24 matchs et 1 but pour la "Roja" et surtout un titre de champion d'Europe, en 2024.

Autant dire qu'a priori, le Real Madrid n'a pas acheté un chat dans un sac.

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