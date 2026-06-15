Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas

Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité (2-2), dimanche soir, à l'AT&T Stadium de Dallas. Les hommes de Hajime Moriyasu ont arraché le partage en fin de rencontre.

La première rencontre du groupe F nous offrait une superbe affiche entre deux équipes remplies d'ambitions dans ce tournoi. C'est surtout en seconde période que la rencontre s'est le plus disputée, aucun but n'ayant été inscrit dans le premier acte.

Après une première mi-temps assez équilibrée, les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e minute de jeu via Virgil van Dijk (1-0). Bien servi par Ryan Gravenberch, le défenseur néerlandais a placé une superbe tête pour permettre à son équipe de prendre les commandes.

Les Japonais ont ensuite réagi assez rapidement. Keito Nakamura a remis les compteurs à égalité six minutes plus tard d'une frappe à ras de sol (57e, 1-1). Sept minutes plus tard, les Néerlandais ont cependant repris l'avantage suite à une frappe de Crysencio Summerville à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit (64e, 2-1).

Les hommes de Ronald Koeman ont ensuite tenté de garder le résultat en reculant, comme en témoignent les changements du tacticien néerlandais avec notamment l'entrée de Nathan Aké à la place de Ryan Gravenberch. Les choses ne se sont cependant pas passées comme prévu.

Le Japon égalise en fin de rencontre (89e)

Le Japon est finalement parvenu à recoller une nouvelle fois au score. Sur un corner parfaitement botté par Koki Ogawa, Daichi Kamada a trompé l'ancien Anderlechtois Bart Verbruggen d'une superbe tête (89e, 2-2).





Les Néerlandais ne sont évidemment pas satisfaits du résultat, eux qui étaient tout proches de s'imposer pour leur entrée en lice dans la compétition. Le Japon, de son côté, peut s'estimer satisfait de ce résultat après être revenu deux fois au score. Dans son prochain match, le Japon affrontera la Tunisie tandis que les Pays-Bas affronteront la Suède.