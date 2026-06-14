Un scénario catastrophe ? Jeremy Doku pourrait manquer le quart de finale des Diables, voici pourquoi

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Un scénario catastrophe ? Jeremy Doku pourrait manquer le quart de finale des Diables, voici pourquoi
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Jeremy Doku doit être l'arme fatale des Diables Rouges dans cette Coupe du Monde 2026. Mais il existe un scénario lors duquel il pourrait manquer un match à élimination directe, ou au moins devoir courir pour être présent.

Lors de cette Coupe du Monde 2026, Rudi Garcia a décidé d'être assez souple en ce qui concerne la présence des familles aux côtés des Diables Rouges. Plusieurs joueurs se réjouissent déjà de retrouver qui sa compagne, qui ses enfants ou ses parents, voire les trois. 

Mais la compagne de Jeremy Doku, elle, ne sera pas du voyage. "C'est un trajet trop long pour une femme enceinte", a-t-il révélé à la presse réunie, dont Walfoot, cette semaine au centre d'entraînement des Seattle Sounders à Renton. Madame Doku doit en effet accoucher cet été, et cela pourrait être le cas dans les semaines à venir. 

Une situation comparable à celle de Brandon Mechele, qui deviendra lui aussi papa aux alentours de la mi-juillet. "Nous en avons parlé avec Brandon, nous sommes dans une situation similaire", confirme Jeremy Doku. Le Brugeois n'a pas caché son intention de retourner en Belgique si besoin est afin d'être présent aux côtés de sa femme et de leur futur enfant. 

Jeremy Doku va-t-il faire 10h de vol avant un match crucial ? 

Mais si Rudi Garcia peut raisonnablement se passer de Mechele quelques jours, c'est une toute autre affaire quand on parle de Doku. L'ailier de Manchester City doit être le facteur X des Diables à la Coupe du Monde, et s'il venait à manquer un match à élimination directe, ce serait une petite catastrophe. 

Le Nieuwsblad nous apprend ce dimanche que la fédération est préparée à toute éventualité. La naissance est prévue entre le 7 et le 15 juillet, soit entre les 8e et les demi-finales. Et si c'était nécessaire, l'Union Belge serait prête à laisser Doku rentrer en Belgique - un vol de 10h - en vol privé aller-retour afin de voir son futur enfant. 

Reste à voir si le joueur manquerait alors des entraînements et pas un match, car auquel cas, il est fort possible qu'il doive se résoudre à rester aux USA ... Même s'il a déjà fait savoir qu'il aimerait être présent auprès de son épouse. Rien n'est à exclure mais on parle de toute façon là du scénario catastrophe. Car les 9h de décalage horaire seraient aussi difficiles à encaisser pour le joueur en plein tournoi...

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