Courtisé, Mandela Keita répond aux rumeurs de transfert

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Auteur d’une très belle saison avec Parme, Mandela Keita intéresse l’Atalanta Bergame, qui cherche à remplacer Ederson. Le nom d’Ardon Jashari figure également sur la liste de la Dea.