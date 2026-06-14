Courtisé, Mandela Keita répond aux rumeurs de transfert

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Courtisé, Mandela Keita répond aux rumeurs de transfert
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Auteur d’une très belle saison avec Parme, Mandela Keita intéresse l’Atalanta Bergame, qui cherche à remplacer Ederson. Le nom d’Ardon Jashari figure également sur la liste de la Dea.

Loïc Woos

Mandela Keita s'exprime sur les rumeurs de transfert

Sur la chaîne du Youtubeur Junior Vertongen, Mandela Keita s'est exprimé sur les rumeurs de transfert qui le concernent. "Ces rumeurs sont agréables, mais cet intérêt est uniquement dû à mes performances et à celles de l'équipe. De plus, ce ne sont que des rumeurs."

"Je suis heureux à Parme. Je peux encore progresser et atteindre un niveau supérieur. Mais il est vrai que j'aimerais rejouer en Ligue des Champions. J'aimerais évoluer dans une équipe de l'un des cinq grands championnats qui évolue en Ligue des Champions, peu importe laquelle", a déclaré le médian de 24 ans.

Auteur d’une très belle saison avec Parme, Mandela Keita intéresse l’Atalanta Bergame, qui cherche à remplacer Ederson. Le nom d’Ardon Jashari figure également sur la liste de la Dea.

L’absence de Mandela Keita est considérée par certains comme l’un des petits regrets dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde. Même si le poste de milieu de terrain semble bouché chez les Diables Rouges, le natif de Louvain vient de réaliser une excellente saison en Serie A, sous les couleurs de Parme.

Dans le onze de départ lors de trente-six des trente-huit rencontres de Serie A, l’ancien joueur de Louvain et de l’Antwerp a disputé plus de 3.100 minutes en match officiel cette saison, toutes compétitions confondues.

Dans une position de sentinelle devant la défense, d’où il a inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison, Mandela Keita vient de disputer septante rencontres en vingt-quatre mois. Le niveau qu’il affiche et sa régularité font de lui l’un des joueurs courtisés sur le marché italien.

L’Atalanta s’intéresse à Mandela Keita et Ardon Jashari

Selon les informations de Tvdellosport et de Calciomercato, l’Atalanta ferait partie des clubs à le surveiller. L’intérêt du club de Bergame est décrit comme important, et il est loin d’être exclu qu’une offre arrive prochainement sur la table des dirigeants de Parme pour un joueur estimé à 20 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt.

Mandela Keita ne serait toutefois pas le seul milieu de terrain surveillé de près par l’Atalanta, qui s’intéresserait aussi particulièrement au profil d’un certain Ardon Jashari, qui ne parvient pas à enchaîner à l’AC Milan après sa fracture du péroné survenue en début de saison et qui n’a été titulaire qu’à sept reprises en Serie A. Un prêt semble plus probable pour le Suisse, arrivé l’été dernier en Lombardie et encore sous contrat jusqu’en juin 2030.

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