Le poste le plus indécis des Diables Rouges : l'ultime question de Rudi Garcia avant l'Egypte

Le poste de latéral gauche est l’un des plus indécis dans le onze des Diables Rouges. Qui de Maxim De Cuyper ou de Timothy Castagne commencera face à l’Égypte ? Les deux candidats possèdent des arguments en leur faveur.

Plus qu’une petite trentaine d’heures à attendre avant d’assister aux grands débuts des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2026, ce lundi soir à Seattle contre l’Égypte.

Une rencontre avant laquelle Rudi Garcia, à l’aube de sa toute première dans un Mondial, semble avoir confectionné assez facilement une bonne partie de son onze de base. Thibaut Courtois dans les buts, Arthur Theate et probablement Nathan Ngoy derrière, le trio Onana - Tielemans - De Bruyne est largement pressenti, au même titre que l’association Doku - Trossard sur les côtés et Charles De Ketelaere en pointe.

Demeure un poste où les chances semblent assez équitablement réparties entre les deux favoris : celui de défenseur latéral gauche, où Maxim De Cuyper et Timothy Castagne se disputent les lauriers. L’un avait été laissé sur le carreau par Domenico Tedesco pour son premier grand tournoi lors de l’Euro il y a deux ans, l’autre s’apprête à vivre sa quatrième grande compétition, sa deuxième Coupe du monde.

Castagne - De Cuyper, la dernière grande question dans le onze des Diables

Lors des quatre derniers matchs amicaux (États-Unis, Mexique, Croatie, Tunisie), les deux hommes se sont réparti le temps de jeu (157 minutes pour Castagne, 218 minutes pour De Cuyper), avec un léger avantage donc pour le joueur de Brighton. Troisième concurrent au poste, Joaquin Seys a, lui, accumulé 75 minutes durant ces quatre matchs.

Cela signifie-t-il donc que l’ancien joueur du Club de Bruges commencera ce lundi soir contre l’Égypte ? Cela n’est pas dit, puisque face à la Tunisie, Rudi Garcia a aligné une composition très proche, voire identique à celle qui sera la sienne pour son entrée en Coupe du monde, à l’exception de Brandon Mechele qui avait commencé à la place d’un Arthur Theate qui avait joué 90 minutes en Croatie, Rudi Garcia calculant soigneusement le temps de jeu de ses joueurs pour éviter toute blessure.



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Peut-être un léger avantage pour Castagne, donc, dans ce qui est l’un des postes les plus indécis dans le onze des Diables. L'Arlonais de 30 ans présente aussi la carte de l'expérience dans un groupe relativement jeune, ce qui peut jouer en sa faveur.