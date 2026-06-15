Ce joueur marocain, formé en partie en Belgique, a tapé dans l'œil de Vincent Kompany : il va signer au Bayern

Ismael Saibari va prochainement rejoindre le Bayern Munich de Vincent Kompany. Un accord a été conclu entre le PSV et le club allemand, rapporte le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna.

Le Marocain va parapher un contrat le liant au Bayern Munich jusqu'en juin 2031. Avant cela, il devra passer des tests médicaux, qui sont prévus dès la semaine prochaine alors qu'il est pourtant en train de disputer la Coupe du monde avec le Maroc.

C'est d'ailleurs lui qui a inscrit le but du Maroc contre le Brésil. À la 21e minute de jeu, il a permis aux Marocains de prendre les devants en remportant son face-à-face contre Alisson. Les deux équipes s'étaient cependant finalement quittées sur un score de parité suite à l'égalisation de Vinicius Jr. onze minutes plus tard.

Ismael Saibari a été élu joueur de l'année en Eredivisie

Ismael Saibari n'est pas n'importe qui aux Pays-Bas. Le joueur offensif a été élu joueur de l'année en Eredivisie. Dans le championnat néerlandais, il s'est montré décisif à 23 reprises en 27 rencontres : 15 passes décisives et huit assists.

Malgré une saison très positive avec le PSV, qui a été sacré champion des Pays-Bas, le joueur n'est pas entièrement satisfait. "Je suis le plus fier du fait que nous ayons décroché un troisième titre de champion consécutif", a-t-il déclaré selon l'Eindhovens Dagblad. "Les gens écrivent que c'était une saison facile, mais ce n'est jamais facile, et encore moins trois fois d'affilée. [...] Mais la réalité, c'est aussi que nous n'avons pas passé les phases finales de la Ligue des champions et que nous n'avons pas gagné la Coupe. Il y a clairement encore une marge d'amélioration."

Après une telle saison, il a évidemment été interrogé sur des rumeurs de départ, mais il n'a pas vraiment donné d'indice : "Il faut vraiment poser la question à mon agent pour savoir ce qui se trame en ce moment. Moi, je suis juste très heureux de la progression que j'ai pu avoir ici, en passant de l'équipe réserve (Jong PSV) jusqu'à ce niveau aujourd'hui."





Le Bayern sera seulement le deuxième club pro d'Ismael Saibari (25 ans)

En rejoignant le Bayern, Ismael Saibari passe inévitablement un nouveau cap dans sa carrière. Le natif de Terrasa, en Espagne, s'apprête à connaître son deuxième club en tant que professionnel. Durant sa formation, il est passé par la Belgique. Il a notamment joué pour le Beerschot, Anderlecht, Malines et Genk.

En juillet 2020, il a rejoint les Pays-Bas et, lors de la saison 2022-2023, il est officiellement intégré à l'effectif professionnel, montrant l'étendue de son talent.

Ismael Saibari a choisi de représenter le Maroc mais il aurait pu tout aussi bien choisir la nationalité espagnole ou même belge. Sélectionné avec le Maroc pour le Mondial 2026, il a d'entrée été titulaire face au Brésil et a donc marqué. Une immense fierté pour lui même s'il aurait espéré prendre les trois points, comme il l'a expliqué au micro de la NOS : "C’est mon premier match en Coupe du monde et je marque d’entrée de jeu. Personnellement, je suis très satisfait, mais j’aurais évidemment préféré la victoire."