Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

Hossam Hassan est une véritable légende en Egypte, et en tant que sélectionneur, il réalise un travail très intéressant depuis deux ans. Lors d'une très longue conférence de presse, il a averti la Belgique : les Pharaons ne seront pas un oiseau pour le chat.

La Belgique sera favorite ce lundi, mais tout un pays croit à l'exploit : l'Égypte ne viendra pas à Seattle pour jouer les victimes consentantes. Hossam Hassan, le coach des Pharaons, l'a affirmé ce dimanche (vers minuit 30 heure belge) en conférence de presse. "Notre objectif est d'apporter du bonheur aux fans égyptiens et aux fans arabes du monde entier", commence-t-il.

"La Belgique est une grande nation que nous respectons beaucoup. Mais nous venons ici avec nos ambitions", affirme Hassan, qui a déjà vécu une Coupe du Monde avec l'Egypte... en tant que joueur. C'était en 1990. Hossam Hassan est une véritable légende au pays : il compte 176 caps pour 68 buts avec les Pharaons. "C'est beau d'être ici en tant que sélectionneur désormais, qui plus est avec mon frère Ibrahim". Ce dernier est le frère jumeau de Hossam Hassan et est team manager de la sélection : il compte 132 caps.

Hassan a battu la Belgique... 4 buts à 0

"En 1990, nous avions donné une impression positive et l'objectif est de répondre aux grandes attentes du peuple égyptien. Je suis conscient de l'honneur et de la responsabilité que représente ce Mondial", assure Hassan... qui a déjà affronté la Belgique durant sa carrière de joueur. C'était en 2005... et l'Egypte avait battu les Diables Rouges de Robert Waseige sur le score de 4-0.

"Si nous pouvions à nouveau l'emporter, ce serait magnifique. Bien sûr, si vous demandez à 100 personnes, je crois que 99 donneront la Belgique gagnante, mais le football est plus complexe que ça. Vous avez vu l'exploit du Qatar contre la Suisse qui montre que le football mondial change de forme", continue Hassan. "Tout le monde se méfie de l'outsider, le Brésil a aussi été surpris par le Maroc".

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Devant un parterre de journalistes particulièrement fourni et enthousiaste, qui a applaudi après la longue conférence de presse d'une demi-heure, Hossam Hassan a donc affiché ses ambitions avec éloquence. Les Diables Rouges sont prévenus...