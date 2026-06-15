Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Seattle Stadium
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Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"
Photo: © photonews

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Rudi Garcia s'est présenté ce dimanche, vers 23h30 heure belge (14h30 heure locale), face à la presse belge à la veille de Belgique-Egypte. Il a notamment évoqué l'adversaire des Diables Rouges, qu'il ne sous-estime.

La Belgique abordera ce premier match de Coupe du Monde 2026 dans la peau du favori, mais ça ne va pas pousser Rudi Garcia à faire de grandes déclarations avant la rencontre face à l'Egypte. "C'est un adversaire difficile à manoeuvrer et on a vu des équipes en difficulté dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent", souligne le sélectionneur des Diables Rouges depuis le Seattle Stadium.

Garcia est bien conscient des qualités de l'Egypte. "Certains de leurs joueurs évoluent dans les meilleurs clubs européens. Il ne faut plus présenter non plus Marmoush et Salah qui seront de vrais dangers notamment en transition", souligne-t-il. "L'Egypte est l'une des meilleures africaines, ils ont fait une demi-finale de CAN, ont partagé contre l'Espagne, n'ont perdu que d'un but face au Brésil".

Rudi Garcia veut que la Belgique prenne le match en mains

Mais l'objectif sera clair : la victoire et la maîtrise du match. "Nous connaissons leurs qualités, leurs points faibles, et nous allons tenter de les exploiter au mieux. Mais nous voulons nous concentrer sur nos propres forces et être protagonistes de ce match", insiste Rudi Garcia, qui espère avoir préparé au mieux ce match d'ouverture face à la Croatie et la Tunisie.

"Je peux me baser sur ces deux matchs de préparation pour construire mon onze. Il y a peut-être des similitudes entre la Tunisie et l'Egypte en termes de solidité derrière et de transitions vers l'avant", estime-t-il. "Mais c'est impossible de comparer ce match amical dans un stade plein à la maison et un premier match en phase finale de Coupe du Monde". 

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Enfin, affronter les Pharaons permettra de belles retrouvailles entre le capitaine égyptien, Mohamed Salah, et le sélectionneur des Diables Rouges. "Je l'ai connu à la Roma, et c'est un joueur formidable mais aussi une très bonne personne", se réjouit Garcia. "Ce sera un moment fort de le saluer, mais pendant le match, chacun représentera sa nation". 

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