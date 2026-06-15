Une porte de sortie inattendue en Allemagne pour Gustaf Nilsson ?

Gustaf Nilsson semble proche d'un départ du Club de Bruges. L’attaquant suédois a très peu joué sous les couleurs blauw en zwart et figurerait désormais sur les tablettes du club allemand du Hertha Berlin, pensionnaire de deuxième division.

Deux saisons après son arrivée en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Gustaf Nilsson ne devrait pas s'éterniser au Club de Bruges Très peu utilisé, tant par Nicky Hayen que par Ivan Leko, l’attaquant suédois, pourtant repris par le sélectionneur Graham Potter pour la Coupe du monde, est prié de se trouver une porte de sortie. Et, selon le média allemand Kicker, celle-ci pourrait se trouver à Berlin, du côté du Hertha BSC qui vient de manifester son intérêt.

Un Hertha BSC désormais en deuxième division

Le club allemand, qui évolue aujourd'hui en deuxième division, travaille activement à la construction de son effectif pour la saison 2026-2027 et souhaite recruter notamment un nouveau latéral gauche, ainsi qu’un attaquant central. Pour ce dernier poste, plusieurs pistes sont étudiées, dont celle de Nilsson, actuellement aux États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde, où il n'a pas décollé du banc lors du premier match contre la Tunisie.

Selon Kicker, le Club de Bruges chercherait une solution sous forme de prêt pour l’attaquant de 29 ans. Sous contrat jusqu’en 2028 au Jan Breydel, son avenir au sein du champion de Belgique apparaît toutefois incertain. Recruté à l’été 2024 pour près de 7 millions d’euros en provenance de l’Union SG, le Suédois n’est jamais parvenu à s’imposer pleinement en Venise du Nord.

La saison dernière, son temps de jeu est resté très limité. Toutes compétitions confondues, Nilsson n’a disputé que 11 rencontres. En Jupiler Pro League, il n’a joué que cinq matchs de phase régulière et deux en play-offs, à chaque fois en tant que remplaçant. En Coupe d’Europe, il est notamment monté au jeu face à l’Atlético de Madrid. La concurrence offensive s’est révélée trop importante.

Nilsson a déjà évolué en Allemagne

Le Hertha connaît par ailleurs déjà le joueur. Entre janvier 2021 et l’été 2022, Nilsson a évolué au SV Wehen Wiesbaden, en troisième division allemande, où il s’était illustré avec 18 buts et 7 passes décisives en 45 matchs. Il avait ensuite rejoint l’Union SG, avant de poursuivre sa progression en Belgique.





Un transfert vers Berlin reste toutefois loin d’être acquis. Le club allemand explore plusieurs options et sait que la situation peut évoluer rapidement. Une bonne Coupe du monde de Nilsson avec la Suède pourrait également relancer son profil auprès d’autres clubs évoluant à un meilleur niveau. Pour le Club Bruges, un départ permettrait en tout cas de désengorger son secteur offensif.