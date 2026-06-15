L'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme quitte Al-Dhaid : "Vous êtes devenus comme des frères"

Ancien joueur du RFC Liège notamment, Lucas Prudhomme, milieu offensif de 27 ans, a annoncé son départ d'Al-Dhaid, club émirati qu'il avait rejoint en août 2025.

Le natif d'Arlon a annoncé la nouvelle dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Il se montre reconnaissant et remercie l'ensemble des personnes avec qui il évolue au sein du club émirati.

"Toutes les bonnes choses ont une fin… Il est temps pour moi de dire au revoir à ce club si spécial", a-t-il débuté. "Tout d’abord, je veux remercier mes coéquipiers pour l’incroyable accueil que vous m’avez réservé dès le premier jour. Vous m’avez fait me sentir chez moi dès le début, et je vous en serai toujours reconnaissant. Je vous aime les gars."

Les remerciements de l'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme

"Un merci particulier au coach et à tout le staff pour leur confiance, leur soutien et leur foi en moi tout au long de la saison. Vous êtes devenus comme des frères pour moi, et je vous souhaite tout le succès possible pour la suite. Je tiens également à remercier la direction et toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre pour leur soutien et leur dévouement."

"Ce fut une aventure très spéciale, remplie de moments inoubliables et de souvenirs que je garderai toujours avec moi. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble cette saison. Du fond du cœur, merci Al Dhaid", a-t-il conclu.







Le parcours de Lucas Prudhomme

On ignore désormais de quoi son avenir sera fait. Avant son passage aux Émirats arabes unis, le Luxembourgeois évoluait du côté du RFC Knokke, club qu'il avait rejoint en provenance du RFC Liège. Avant son passage à Rocourt, il est passé par le club espagnol du Gimnàstic de Tarragone. Il a également évolué sous les couleurs de Differdange au Luxembourg et a été formé à Virton mais aussi à Metz.