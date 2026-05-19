Le FC Barcelone veut jouer un mauvais tour à Sébastien Pocognoli

Monaco veut garder Ansu Fati, mais l'ailier de 23 ans attend un signe du FC Barcelone avant de prendre sa décision.

Ansu Fati n'a pas pris sa décision pour son avenir. Les dirigeants de l'AS Monaco pensaient que le dossier avançait très bien. Après plusieurs bons mois sous Sébastien Pocognoli, Monaco voulait lever son option d'achat de 11 millions d'euros pour garder l'ailier espagnol.

Un retour à Barcelone la saison prochaine ?

Mais le joueur n'a pas donné son accord. Selon Mundo Deportivo, Ansu Fati veut savoir ce que pense Hansi Flick de lui au Barça. Il veut réussir à Barcelone. Avec sa bonne fin de saison, il estime pouvoir avoir une chance dans son club formateur.

Le club apprécie énormément le profil du joueur, capable d'apporter de la vitesse et de la créativité. Ses dernières prestations ont convaincu beaucoup de monde en interne. Mais aujourd'hui, tout dépend de la place que Barcelone peut lui offrir dans son effectif la saison prochaine.

Monaco n'est pas hors du coup dans ce dossier. Fati apprécie la vie dans la Principauté et il a retrouvé du plaisir sur le terrain ces derniers mois. Si Barcelone lui ferme la porte, Ansu Fati serait ouvert à l'idée de continuer l'aventure à Monaco, où il se sent bien.

Lié au destin de Marcus Rashford ?

Le Barça cherche des solutions offensives pour la saison prochaine. Le dossier Marcus Rashford n'est pas réglé et ça pourrait avoir une influence sur l'avenir de Fati. L'ailier croit qu'il peut avoir du temps de jeu au Barça la saison prochaine si le club ne recrute pas un nouveau joueur offensif cet été.





Le deuxième joueur le plus décisif de l'équipe

Ses statistiques expliquent pourquoi Monaco veut le garder. Avec 11 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1, Fati est le deuxième joueur le plus décisif de l'effectif de Pocognoli. Seul Folarin Balogun fait mieux avec 19 buts et 4 passes décisives.