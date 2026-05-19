C'est fini pour Romelu Lukaku : Naples va payer 44 millions pour son remplaçant

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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C'est fini pour Romelu Lukaku : Naples va payer 44 millions pour son remplaçant
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Naples a décidé de miser gros sur Rasmus Højlund. Le club italien va débourser 44 millions d'euros pour conserver l'attaquant danois.

Naples avait obtenu le prêt de Rasmus Højlund en provenance de Manchester United la saison dernière. À 23 ans, l'attaquant danois s'est installé comme l'un des joueurs les plus importants du club italien ces derniers mois.

Il faut nuancer cette montée en puissance. Højlund a eu très peu de concurrence au poste d'avant-centre. Romelu Lukaku a passé presque toute la saison à l'infirmerie. Le Diable Rouge poursuit les dernières étapes de sa rééducation avant un retour espéré dans les prochaines semaines.

Naples n'a plus besoin de Lukaku

Entre-temps, Romelu Lukaku ne fait plus partie des plans du club pour la saison prochaine. Naples aimerait tourner la page et cherche surtout une solution pour alléger son énorme salaire.

Les Italiens ne devaient pas chercher un nouvel attaquant. Selon Fabrizio Romano, Naples a levé l’option d'achat de Rasmus Højlund. Cette clause était en réalité obligatoire sous certaines conditions.

Naples va payer 44 millions d'euros pour conserver Rasmus Højlund. Le club italien avait déboursé six millions d'euros pour son prêt. On est loin d'une solution low cost pour remplacer Lukaku.

Cette saison, Højlund a inscrit quinze buts et délivré huit passes décisives. Des performances qui ont permis à Naples de très vite tourner la page Lukaku.

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