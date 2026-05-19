Antonio Conte va quitter Naples - et sa destination semble évidente

Depuis le licenciement prévisible de Gennaro Gattuso suite à l'élimination de l'Italie en barrages pour la Coupe du Monde 2026, on attendait de savoir qui reprendrait les rênes de la Squadra Azzurra. Il devrait s'agir d'Antonio Conte.

La Gazzetta dello Sport l'affirme ce mardi matin : Antonio Conte ne restera pas à Naples au-delà de cette saison. L'entraîneur des Partenopei est sur le départ, et aurait déjà fait ses adieux au vestiaire. Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait déjà approché les candidats à sa succession.

Le départ de Conte se fait à l'amiable : l'entraîneur italien laisserait tomber sa dernière année de contrat (et 8 millions d'euros de salaire) d'un commun accord avec Aurelio De Laurentiis.

La réception de l'Udinese le week-end prochain sera donc le dernier match d'Antonio Conte à la tête du club napolitain. Sous contrat jusqu'en 2027, Antonio Conte estime avoir fait le tour de la question... mais surtout, il semble avoir déjà trouvé son nouveau défi.

La presse italienne l'affirme en effet : sauf grosse surprise, Antonio Conte sera le prochain sélectionneur de l'Italie. Un poste qu'il a déjà occupé de 2014 à 2016 : il avait alors quitté son poste à la suite d'un Euro 2016 qui s'était terminé en quarts de finale.

Les Diables Rouges premier adversaire d'Antonio Conte ?

L'Italie traverse une crise sans précédent dans l'histoire de la Squadra Azzurra, ayant manqué la qualification aux trois dernières Coupe du Monde. L'Italie avait pris la porte en mars dernier aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine. Antonio Conte succède donc à Gennaro Gattuso dans un contexte troublé, marqué également par la démission du président de la fédération italienne.





La sélection italienne croisera le chemin des Diables Rouges lors de la prochaine campagne de Ligue des Nations : la Belgique a été versée dans le groupe de l'Italie, qu'elle affrontera le 25 septembre prochain à Vérone. Cela devrait donc être le premier match officiel de l'ère Antonio Conte 2.0 à la tête de la Squadra Azzurra.