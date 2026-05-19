L'ancien entraîneur de Bruges et du Standard, Carl Hoefkens, bientôt de retour dans le championnat belge ?

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Ce n'est pas encore officiel, mais tout le monde s'attend à ce que l'aventure de Carl Hoefkens au NAC Breda touche à sa fin. Le coach discutera prochainement avec sa direction d'un possible départ. Pendant ce temps, deux clubs se manifestent : OHL et le SK Beveren.

Le NAC Breda est officiellement relégué d’Eredivisie après une saison catastrophique, marquée par une succession de problèmes sportifs et juridiques. Lors des dernières journées, les supporters s’étaient déjà montrés particulièrement critiques envers la direction.

Mais aussi envers Carl Hoefkens. L’ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard n’a pas réussi à sauver le NAC Breda de la relégation et a été vivement pris à partie par les supporters. La lutte pour le maintien aura été longue et difficile, mais le club néerlandais a finalement échoué.

La question se pose désormais : Carl Hoefkens sera-t-il encore l’entraîneur du NAC Breda la saison prochaine en Keuken Kampioen Divisie ? Cela semble peu probable et des discussions avec la direction devraient avoir lieu dans les prochaines heures ou prochains jours.

Carl Hoefkens de retour en Belgique ?

Selon Voetbal International, le coach pourrait toutefois déjà se préparer à un nouveau défi en Belgique. Après avoir été cité parmi les nombreux candidats évoqués du côté du RSC Anderlecht, deux nouveaux clubs seraient désormais intéressés.

Selon le média néerlandais, la piste la plus logique mènerait à OHL. À Den Dreef, le club souhaite repartir sur de nouvelles bases après des Europe Play-offs particulièrement décevants, avec une première victoire obtenue seulement le week-end dernier après huit rencontres.

Le SK Beveren, où l’entraîneur quittera également le club après une saison réussie en Challenger Pro League, est aussi à la recherche d’un nouveau T1 et se serait renseigné sur Carl Hoefkens, toujours selon la même source. Rien n’est encore acté dans ce dossier.

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