C'est confirmé : après sept années au Beerschot, un joueur s'en va

Après sept ans chez les Mannekes, le milieu défensif Ryan Sanusi quitte le Beerschot. Un éventuel hommage est encore en préparation.

Ryan Sanusi espérait boucler ses sept années au Beerschot de la plus belle des manières, avec une promotion en Jupiler Pro League, mais cela ne s’est pas concrétisé. Le club a désormais officiellement fait ses adieux au milieu défensif.

Jusqu’en 2011, il était actif chez les jeunes du Beerschot. Il a ensuite connu des aventures aux Pays-Bas et à Grenoble, en France. Les Mannekes l’ont rapatrié en 2019, au début d’une aventure qui aura duré sept ans.

Le contrat du joueur de 34 ans, arrivé à son terme, ne sera pas prolongé. Il peut donc désormais se tourner vers un nouveau défi ailleurs. Cette saison, il a encore disputé 22 rencontres avec le Beerschot, pour un total de 1195 minutes de jeu.

Un hommage ?

Le club et le joueur cherchent encore une manière appropriée de lui faire leurs adieux. Il pourrait recevoir un hommage lors d’un match à domicile la saison prochaine. Les discussions sont en cours entre les deux parties, a indiqué le Beerschot dans un communiqué officiel publié sur son site.

"Durant son passage au Beerschot, Ryan Sanusi a disputé 150 matchs officiels pour notre club, un cap pour lequel il avait encore été mis à l’honneur par le club et ses supporters lors du dernier match de cette saison. Une reconnaissance méritée pour un joueur qui a incarné pendant des années la combativité, l’engagement et la loyauté. Sur l’ensemble de sa carrière professionnelle, Ryan compte déjà 325 matchs officiels, mais au Kiel, il restera surtout dans les mémoires comme un véritable homme de club", a écrit le Beerschot.



