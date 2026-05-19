Les groupes de qualification pour la CAN 2027 sont connus

Ce mardi après-midi, les groupes de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 ont été dévoilés.

Le Maroc, récent vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert, figure dans un groupe composé du Gabon, du Niger et du Lesotho (groupe A). L'Égypte, adversaire des Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026 cet été, affrontera l'Angola, le Malawi et le Soudan du Sud (groupe B).

La Côte d'Ivoire a hérité du Ghana, de la Gambie et de la Somalie (groupe C). L'Afrique du Sud, qui disputera elle aussi la Coupe du monde 2026 cet été et affrontera le Mexique en match d'ouverture, sera confrontée à la Guinée, au Kenya et à l'Érythrée.

La République démocratique du Congo affrontera la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe (groupe E). Le Burkina Faso sera opposé au Bénin, à la Mauritanie et à la République centrafricaine (groupe F).

Le Cameroun devra se défaire des Comores, de la Namibie et du Congo (groupe G). La Tunisie a hérité de l'Ouganda, de la Libye et du Botswana. L'Algérie croisera la route de la Zambie, du Togo et du Burundi (groupe I). Le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations, affrontera le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie (groupe J). Le Mali sera quant à lui opposé au Cap-Vert, qualifié pour la Coupe du monde, ainsi qu'au Rwanda et au Libéria (groupe K). Le Nigeria, grande nation africaine absente du Mondial, figure dans le dernier groupe (groupe L) et sera opposé à Madagascar, à la Tanzanie et à la Guinée-Bissau.

Quand auront lieu les qualifications ?

Les deux premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour la compétition. Petite exception pour le groupe D, qui ne possède qu'une seule place qualificative car le Kenya est le pays hôte. Les qualifications pour la CAN 2027 débuteront en septembre 2026. Les deux premières journées se disputeront entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, avant les journées 3 et 4 prévues entre le 9 et le 17 novembre 2026. Les deux dernières journées auront lieu du 22 au 30 mars 2027.





Le tirage complet

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

Groupe E : République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Libéria

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau