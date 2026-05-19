Les groupes de qualification pour la CAN 2027 sont connus

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Les groupes de qualification pour la CAN 2027 sont connus

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Ce mardi après-midi, les groupes de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 ont été dévoilés.

Le Maroc, récent vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert, figure dans un groupe composé du Gabon, du Niger et du Lesotho (groupe A). L'Égypte, adversaire des Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026 cet été, affrontera l'Angola, le Malawi et le Soudan du Sud (groupe B).

La Côte d'Ivoire a hérité du Ghana, de la Gambie et de la Somalie (groupe C). L'Afrique du Sud, qui disputera elle aussi la Coupe du monde 2026 cet été et affrontera le Mexique en match d'ouverture, sera confrontée à la Guinée, au Kenya et à l'Érythrée.

La République démocratique du Congo affrontera la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe (groupe E). Le Burkina Faso sera opposé au Bénin, à la Mauritanie et à la République centrafricaine (groupe F).

Le Cameroun devra se défaire des Comores, de la Namibie et du Congo (groupe G). La Tunisie a hérité de l'Ouganda, de la Libye et du Botswana. L'Algérie croisera la route de la Zambie, du Togo et du Burundi (groupe I). Le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations, affrontera le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie (groupe J). Le Mali sera quant à lui opposé au Cap-Vert, qualifié pour la Coupe du monde, ainsi qu'au Rwanda et au Libéria (groupe K). Le Nigeria, grande nation africaine absente du Mondial, figure dans le dernier groupe (groupe L) et sera opposé à Madagascar, à la Tanzanie et à la Guinée-Bissau.

Quand auront lieu les qualifications ?

Les deux premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour la compétition. Petite exception pour le groupe D, qui ne possède qu'une seule place qualificative car le Kenya est le pays hôteLes qualifications pour la CAN 2027 débuteront en septembre 2026. Les deux premières journées se disputeront entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, avant les journées 3 et 4 prévues entre le 9 et le 17 novembre 2026. Les deux dernières journées auront lieu du 22 au 30 mars 2027.

Le tirage complet 

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée
Groupe E : République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine
Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie
Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Libéria
Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

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Lesotho Lesotho 0-1 Maroc Maroc
Mozambique Mozambique 2-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
South Sudan South Sudan 2-3 Afrique du Sud Afrique du Sud
Guinée Guinée 1-2 Tanzanie Tanzanie
Botswana Botswana 0-4 Egypte Egypte
Liberia Liberia 0-3 Algérie Algérie
Zambie Zambie 3-2 Sierra-Léone Sierra-Léone
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 2-0 Mauritanie Mauritanie
Tchad Tchad 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-1 Botswana Botswana
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1-0 Tanzanie Tanzanie
Burkina Faso Burkina Faso 4-1 Burundi Burundi
Algérie Algérie 5-1 Togo Togo
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 1-0 Liberia Liberia
Zambie Zambie 0-0 Tchad Tchad
Ouganda Ouganda 1-0 South Sudan South Sudan
Nigéria Nigéria 1-0 Lybie Lybie
Egypte Egypte 2-0 Mauritanie Mauritanie
Angola Angola 2-0 Niger Niger
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4-1 Sierra-Léone Sierra-Léone
Mali Mali 1-0 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Burundi Burundi 0-2 Burkina Faso Burkina Faso
Togo Togo 0-1 Algérie Algérie
Liberia Liberia 1-2 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Tanzanie Tanzanie 0-2 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
South Sudan South Sudan 1-2 Ouganda Ouganda
Tchad Tchad 0-1 Zambie Zambie
Mauritanie Mauritanie 0-1 Egypte Egypte
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0-0 Mali Mali
Niger Niger 0-1 Angola Angola
Sierra-Léone Sierra-Léone 1-0 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Botswana Botswana 1-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Lybie Lybie -3 Nigéria Nigéria
Namibie Namibie 0-0 Cameroun Cameroun
Liberia Liberia 1-0 Togo Togo
Tchad Tchad 1-1 Sierra-Léone Sierra-Léone
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 0-0 Algérie Algérie
Burkina Faso Burkina Faso 0-1 Sénégal Sénégal
Botswana Botswana 1-1 Mauritanie Mauritanie
Ouganda Ouganda 0-2 Afrique du Sud Afrique du Sud
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 1-1 Egypte Egypte
Mozambique Mozambique 0-1 Mali Mali
Zambie Zambie 1-0 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Angola Angola 1-1 Ghana Ghana
Guinée Guinée 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Togo Togo 3-0 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Algérie Algérie 5-1 Liberia Liberia
Ghana Ghana 1-2 Niger Niger
Tunisie Tunisie 0-1 Gambie Gambie
Maroc Maroc 7-0 Lesotho Lesotho
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Egypte Egypte 1-1 Botswana Botswana
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4-0 Tchad Tchad
Sierra-Léone Sierra-Léone 0-2 Zambie Zambie
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