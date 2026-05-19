Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

Les clubs belges se réunissent ce mardi au siège de la Pro League pour trouver une solution au dossier de la réforme de la Challenger Pro League. C'est surtout la décision de l'Autorité belge de la Concurrence qui suscite beaucoup de remous au sein du football professionnel.

Le 8 mai dernier, coup de tonnerre en Pro Leage : l'Autorité belge de la concurrence décidait de suivre la plainte des clubs de Challenger Pro League (et de quelques clubs de D1A) concernant le quota d'équipes U23 en D1B. Résultat : la réforme de la Pro League était jugée non-valide, et le Club NXT était conséquemment relégué au profit du RWDM finalement maintenu.

Une décision qui a immédiatement été suivie d'un appel du Club de Bruges, et qui laisse la Pro League sens dessus-dessous alors qu'une nouvelle réforme avait été approuvée fin mars. Celle-ci révisait en effet le quota d'équipes U23, mais à partir de la saison prochaine.

Lors de la réunion de ce mardi, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, présentera plusieurs pistes pour sortir de l'impasse. Le dossier des droits TV reviendra aussi sur la table, même si des avancées auraient été réalisées entre-temps grâce à de nouveaux accords de DAZN avec plusieurs opérateurs télécoms.

La relégation du Club NXT, le point sensible

Au sein de la Pro League, les avis divergent fortement sur le dossier des U23. Certains clubs espèrent pouvoir renégocier avec le Club Bruges un compromis autour des Play-offs et du Club NXT. D'autres dirigeants estiment qu'il n'y a plus matière à discussion depuis que l'Autorité de la Concurrence a explicitement rejeté le système de quotas.

De son côté, le Club de Bruges espère toujours voir son appel aboutir. Le club fait valoir que les règles ont été modifiées en cours de saison, au détriment de ses U23. Si l'appel devait aboutir, la Challenger Pro League pourrait se jouer la saison prochaine avec une équipe supplémentaire.



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La contribution financière des équipes U23 reste également un point de discussion. Une proposition visant à réduire l'indemnité versée aux équipes espoirs d'un million d'euros à 750 000 euros est actuellement sur la table.