Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les clubs belges se réunissent ce mardi au siège de la Pro League pour trouver une solution au dossier de la réforme de la Challenger Pro League. C'est surtout la décision de l'Autorité belge de la Concurrence qui suscite beaucoup de remous au sein du football professionnel.

Le 8 mai dernier, coup de tonnerre en Pro Leage : l'Autorité belge de la concurrence décidait de suivre la plainte des clubs de Challenger Pro League (et de quelques clubs de D1A) concernant le quota d'équipes U23 en D1B. Résultat : la réforme de la Pro League était jugée non-valide, et le Club NXT était conséquemment relégué au profit du RWDM finalement maintenu. 

Une décision qui a immédiatement été suivie d'un appel du Club de Bruges, et qui laisse la Pro League sens dessus-dessous alors qu'une nouvelle réforme avait été approuvée fin mars. Celle-ci révisait en effet le quota d'équipes U23, mais à partir de la saison prochaine. 

Lors de la réunion de ce mardi, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, présentera plusieurs pistes pour sortir de l'impasse. Le dossier des droits TV reviendra aussi sur la table, même si des avancées auraient été réalisées entre-temps grâce à de nouveaux accords de DAZN avec plusieurs opérateurs télécoms.

La relégation du Club NXT, le point sensible

Au sein de la Pro League, les avis divergent fortement sur le dossier des U23. Certains clubs espèrent pouvoir renégocier avec le Club Bruges un compromis autour des Play-offs et du Club NXT. D'autres dirigeants estiment qu'il n'y a plus matière à discussion depuis que l'Autorité de la Concurrence a explicitement rejeté le système de quotas.

De son côté, le Club de Bruges espère toujours voir son appel aboutir. Le club fait valoir que les règles ont été modifiées en cours de saison, au détriment de ses U23. Si l'appel devait aboutir, la Challenger Pro League pourrait se jouer la saison prochaine avec une équipe supplémentaire.

Lire aussi… Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

La contribution financière des équipes U23 reste également un point de discussion. Une proposition visant à réduire l'indemnité versée aux équipes espoirs d'un million d'euros à 750 000 euros est actuellement sur la table.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

18:30
Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

09:40
Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

08:57
Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

08:57
Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

08:56
1
Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

08:56
Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

22:00
1
Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

09:00
Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

10:00
Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

08:40
Brésil, République démocratique du Congo, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Brésil, République démocratique du Congo, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

09:04
Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

21:30
1
Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

20:00
Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

23:30
C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

23:00
Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"

Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"

17:30
Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

08:15
Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

17:00
Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

07:50
"J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht

"J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht

16:20
19
La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

07:30
🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

16:00
Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

15:40
Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

06:40
Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

14:00
3
Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

20:40
Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

22:30
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

18:00
1
"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu'il allait marquer" : Joaquin Seys encense Hans Vanaken

"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu'il allait marquer" : Joaquin Seys encense Hans Vanaken

13:00
Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

20:20
Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

20:20
Le Club de Bruges peut déjà être champion ce jeudi : voici les différents scénarios possibles

Le Club de Bruges peut déjà être champion ce jeudi : voici les différents scénarios possibles

11:30
Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

10:40
"Rien n'est encore acquis" : Ivan Leko prudent malgré la victoire contre l'Union SG

"Rien n'est encore acquis" : Ivan Leko prudent malgré la victoire contre l'Union SG

11:00
Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

10:20
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 5-0 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved