"J'aurais peut-être dû être plus prudent" : Christian Burgess se défend devant la commission disciplinaire après ses propos sur l'arbitrage

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"J'aurais peut-être dû être plus prudent" : Christian Burgess se défend devant la commission disciplinaire après ses propos sur l'arbitrage
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Christian Burgess risque deux matchs de suspension et une amende après ses déclarations sur l'arbitrage lors de la défaite de l'Union Saint-Gilloise contre Saint-Trond. Le capitaine unioniste a tenté d'expliquer ses propos devant le comité disciplinaire.

L'Union Saint-Gilloise avait son destin entre les mains avant ce fameux 2 mai. Leader des Champions' Play-Offs, le club bruxellois avançait avec confiance. Mais la défaite 2-1 contre Saint-Trond a changé beaucoup de choses dans la course au titre. Après cette soirée frustrante, le Club de Bruges en a profité pour reprendre la première place. Le match était tendu et l'expulsion de Kevin Mac Allister n'a fait qu'ajouter plus de nervosité du côté des Saint-gillois.

Christian Burgess avait sous-entendu plusieurs choses après la défaite

Christian Burgess avait pris la parole au micro de DAZN après la rencontre. Le capitaine de l'Union Saint-Gilloise estimait que plusieurs décisions arbitrales avaient pénalisé son équipe. "On entend dire que l'arbitrage favorise l'Union. Ce que j'ai vu aujourd'hui était tout sauf à l'avantage de l'Union. Ça complique les choses. Tous les joueurs menacés de suspension reçoivent un carton ; c'est bizarre, non ?". Des déclarations fortes qui ont rapidement fait réagir le football belge alors que la lutte pour le titre devenait de plus en plus tendue.

Le comité va bientot rendre son verdict

Le dossier a été examiné ce mardi par le comité disciplinaire. Le parquet réclame deux matchs de suspension ainsi qu'une amende de 1 000 euros contre Burgess. Deux éléments sont reprochés au défenseur anglais : avoir remis en cause l'équité de la compétition et avoir laissé entendre qu'il existait une distribution préméditée des cartons jaunes. Face à la commission, le joueur a tenté de clarifier sa pensée. "Une grande partie de ce que j'ai entendu jusque-là, c'était que l’Union était régulièrement protégée en championnat. Dans ce match, les choses ont tourné contre nous. J'aurais peut-être dû être plus prudent, ce n'était en tout cas pas mon intention de dire qu'il y avait une préméditation dans la distribution des cartons."

Une gifle contre le Club de Bruges

Pendant que cette affaire continuait de faire parler, les Brugeois ont balayé l'Union Saint-Gilloise 5-0 le week-end dernier. Les hommes d'Ivan Leko ont dominé la rencontre du début à la fin. Hans Vanaken avait ouvert le score d'une magnifique frappe à 97km/h. Le ballon s'est logé dans la lucarne de Scherpen.

Un titre quand même pour l'Union Saint-Gilloise

Le titre est très proche pour le Club de Bruges. Une victoire contre le KV Malinces pourrait suffire pour offrir officiellement le championnat aux Brugeois. Pour l'Union Saint-Gilloise, la déception risque d'être immense après avoir longtemps occupé la tête du classement. Mais malgré cette frustration, les Bruxellois terminent la saison avec un trophée. L'Union a remporté la Coupe de Belgique contre Anderlecht. Une victoire 3-1 dans les prolongations au Stade Roi Baudouin. Le doublé sera très compliqué.

Le prochain match de l'Union sera contre La Gantoise, qui n'a pas remporté le moindre match lors de ces Play-Offs. Le dernier match sera le derby bruxellois contre Anderlecht.

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