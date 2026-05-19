Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Steve Colpaert, entraîneur intérimaire de Zulte Waregem, ne restera pas en poste. L'Essevee est proche de nommer Michael Beale, ex-coach des Glasgow Rangers, T1 pour la saison prochaine.

Depuis le licenciement de Sven Vandenbroeck, Steve Colpaert a repris l'équipe en main en tant que T1 intérimaire de Zulte Waregem. S'il est parvenu à maintenir l'Essevee en Jupiler Pro League via les Relegation Playoffs, l'ex-Diable Rouge ne devrait pour autant pas rester en poste la saison prochaine.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été cités pour reprendre le club flandrien, promu en 2025 et dont l'objectif la saison prochaine sera d'assurer une fois de plus son maintien sans trop de stress en D1A. Jonas De Roeck, entraîneur du Club NXT et ex-entraîneur de l'Antwerp, ainsi que Jelle Coen, entraîneur du RSCA Futures, ont été évoqués.

Mais le Nieuwsblad nous apprend ce mardi que Zulte Waregem devrait opter pour un coach sans expérience du football belge. C'est l'Anglais Michael Beale (45 ans) qui serait en négociations avancées pour débarquer au Gaverbeek. Un accord doit être trouvé rapidement afin que Beale puisse rapidement prendre fonction.

Un ancien coach des Glasgow Rangers et ex-adjoint de Gerrard

Ancien responsable de la formation de Liverpool, où il a également entraîné les jeunes, Michael Beale s'est surtout fait connaître en tant qu'entraîneur adjoint de Steven Gerrard, de 2018 à 2021, sur le banc des Glasgow Rangers. Il a ensuite suivi Gerrard à Aston Villa, avant de voler de ses propres ailes et de devenir manager de QPR.

En 2022, Michael Beale revient aux Rangers, cette fois en tant qu'entraîneur principal. Il y reste un an, mais termine deuxième de D1 écossaise derrière le Celtic - avec, cependant, le plus haut total de points (93) jamais engrangé par un dauphin dans le championnat d'Ecosse.





Après un bref passage très peu réussi à Sunderland, Michael Beale retrouvera Steven Gerrard et sera son entraîneur assistant sur le banc de Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite. Il est sans poste depuis le licenciement de ce dernier en janvier 2025.