Caché derrière un arbre pour espionner un entraînement : un club exclu des barrages de Premier League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Caché derrière un arbre pour espionner un entraînement : un club exclu des barrages de Premier League
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Southampton a été exclu des barrages d'accession à la Premier League après une affaire d'espionnage lors d'un entraînement de Middlesbrough. Le club anglais risque un retrait de quatre points.

Le "Spygate" secoue le football anglais. Cette semaine, la demi-finale des barrages d'accession à la Premier League entre Southampton et Middlesbrough est presque passée au second plan après cette affaire d'espionnage qui fait énormément parler en Angleterre. Ce mercredi, le dossier a connu un énorme rebondissement avec une grosse sanction contre Southampton.

Comme dans les films

Un homme suspect aurait filmé une séance tactique organisée à huis clos par Middlesbrough, caché derrière un arbre près des terrains. Repéré par le club, il aurait pris la fuite. Le club affirme que les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier un membre de Southampton. L'affaire a fait le tour des médias anglais et de nombreuses émissions sportives ont consacré de longs débats.

Middlesbrough a porté plainte

Middlesbrough avait décidé de déposer une plainte officielle auprès de l'EFL, qui interdit ce type de pratique avant une rencontre entre deux équipes. Southampton avait validé sa qualification pour la finale après sa victoire 2-1 au match retour grâce à un but inscrit à la 116e minute. Malgré ça, l'enquête ouverte par l'EFL s'est poursuivie après la rencontre afin d'examiner les accusations du club adverse.

Southampton a été exclu

Mais après l'ouverture d’une enquête, une commission disciplinaire indépendante a décidé d'exclure le club des barrages. Southampton recevra un retrait de quatre points pour la saison prochaine, même si un appel est possible. Dans son communiqué, la commission a expliqué que le club avait reconnu plusieurs infractions liées au tournage non autorisé des entraînements d'un autre club.

Middlesbrough va jouer la finale à la place de Southampton


Cette décision change la suite des barrages. Middlesbrough est réintégré et disputera finalement la finale de montée contre Hull City samedi prochain à Wembley. Une situation très rare à ce niveau de la compétition.

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