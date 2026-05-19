Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges ? Un cadre est incertain pour la finale d'Europa League

Amadou Onana est incertain pour la finale d'Europa League avec Aston Villa. Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

À quelques jours de la finale d'Europa League contre Fribourg à Istanbul, Amadou Onana est incertain. Le milieu de terrain belge souffre d'une blessure au mollet et pourrait manquer ce grand rendez-vous prévu mercredi à 21 heures. Le Diable Rouge s'était blessé lors de la demi-finale aller contre Nottingham Forest.

Son entraîneur Unai Emery a donné de ses nouvelles en conférence de presse. "Il s'est entraîné hier, il s'entraînera aujourd'hui et nous déciderons demain s'il se sent à 100 %." Aston Villa ne veut prendre aucun risque avec son joueur.

Son absence se fait sentir dans l'entrejeu d'Aston Villa. Emery a voulu rassurer avant cette finale. "C'est un joueur important pour nous, mais compte tenu des derniers matchs sans lui et sans Boubacar Kamara, je suis pleinement confiant". Le coach espagnol sait qu'il devra trouver d'autres solutions au milieu de terrain mercredi soir.

Du côté belge, cette blessure est suivie avec attention à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Onana est devenu un titulaire indiscutable dans le système de Rudi Garcia. Arriver en sélection avec très peu de minutes dans les jambes serait inquiétant pour les Diables.

Aston Villa a le destin de plusieurs clubs belges entre ses mains

Cette finale pourrait avoir une conséquence inattendue pour le football belge. Si Aston Villa remporte l'Europa League tout en terminant cinquième en Premier League, le club anglais ira directement en Ligue des champions. Une place supplémentaire se libérerait en Europa League pour la Belgique.





Le roi de la compétition

Emery a remporté la compétition à trois reprises avec Seville puis une fois avec Villarreal. Sa seule défaite dans cette compétition remonte à 2019 avec Arsenal face au Chelsea d'Eden Hazard. Ce soir-là, l'ancien capitaine des Diables Rouges avait livré une énorme prestation avec un doublé et une passe décisive. C'était son dernier match avec Chelsea avant son départ au Real Madrid quelques semaines plus tard.