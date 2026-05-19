"Chaque heure perdue rapproche un peu plus le RWDM du précipice" : les supporters publient un communiqué fort

Les supporters du RWDM Brussels ont vivement réagi, dans un communiqué particulièrement fort, au blocage de la reprise de leur club. Le collectif "Le RWDM, c'est nous" parle d'une "situation d'extrême gravité" et avertit que la survie du club est menacée.

Selon les supporters, qui s’identifient depuis des années au club de Molenbeek, le processus de reprise est actuellement complètement bloqué. Pourtant, il y a encore quelques jours, il avait été annoncé que le processus était "en bonne voie" et "bien avancé". Cette avancée semble désormais totalement à l’arrêt en raison de désaccords entre Cork Gully Advisory, Ares Management et John Textor.

Dans leur communiqué, les supporters n’épargnent personne. Ils dénoncent des "jeux d’influence", des "calculs personnels" et des "rapports de force" qui, selon eux, n’ont plus leur place dans un dossier aussi crucial pour la survie du club. "Chaque heure perdue rapproche un peu plus le RWDM du précipice", écrivent-ils.

Les supporters soulignent qu’il ne s’agit pas seulement d’un projet sportif, mais d’un véritable enjeu sociétal. Dans leur communiqué, ils évoquent les conséquences possibles pour plus de 600 jeunes qui risquent de perdre leur encadrement sportif. L’impact social et économique sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean est également mis en avant.

Les supporters craignent également la disparition d’un symbole historique. Le RWDM est décrit comme "un club populaire, vivant, porté par des générations de supporters, de travailleurs et de bénévoles". Ils évoquent aussi "une communauté déjà meurtrie par le passé, une nouvelle fois abandonnée".

Une situation urgente

L’avertissement va encore plus loin : sans solution, le collectif estime que le football professionnel pourrait disparaître à Molenbeek. Il insiste sur l’urgence de la situation et sur la position extrêmement fragile dans laquelle se trouve actuellement le club.





Dans le même temps, les supporters veulent faire passer un message clair : "des repreneurs existent" et "une solution existe". Mais pour cela, toutes les parties impliquées doivent, selon eux, "prendre immédiatement leurs responsabilités" et mettre fin aux blocages.

Le communiqué se conclut par un appel clair et une mise en garde : une issue doit être trouvée rapidement, car "demain, il sera peut-être définitivement trop tard".