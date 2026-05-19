Genk prend une décision radicale : un joueur encore très important la saison dernière peut partir

L'avenir de Jarne Steuckers ne semble plus se situer à Genk. Le club limbourgeois est ouvert à un transfert de l'ailier, totalement sorti des radars ces dernières semaines lors des Europe Play-offs.

Jarne Steuckers était un titulaire sous Thorsten Fink, mais depuis le changement d'entraîneur, sa situation a radicalement changé. En Play-offs, il n'a pour l'instant joué que 32 minutes au total, réparties sur deux montées au jeu contre OH Louvain et Charleroi.

Genk recherche un autre profil que Steuckers

Ce manque de confiance semble désormais avoir des conséquences sur son avenir. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Genk a entre-temps fait savoir à l'entourage du joueur qu'il était prêt à collaborer à un départ cet été, rapporte Het Laatste Nieuws ce mardi.

Au sein du club, on souhaite miser davantage la saison prochaine sur la percussion et la vitesse sur les ailes. De plus, Genk dispose déjà de Junya Ito côté droit, et le Japonais livre une saison d'un niveau plus que satisfaisant.

Des statistiques solides

Ce départ à venir reste assez surprenant, car Steuckers avait affiché des statistiques tout à fait correctes lors de sa première saison à Genk. Arrivé à l'été 2024 en provenance de Saint-Trond pour environ 800.000 euros, il avait directement signé neuf buts et treize assists.

Cette saison encore, le Belge est resté productif avec onze passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré cela, il a progressivement perdu sa place dans l'équipe et, après le départ de Fink, n'a presque plus reçu d'opportunités comme titulaire.





Steuckers a une valeur marchande de 8 millions d'euros

Pour toutes les parties, un transfert semble dès lors devenir peu à peu la solution la plus logique. Steuckers veut à nouveau être titulaire dans un club du top, tandis que Genk peut faire de la place pour un autre profil dans son noyau.

La valeur marchande de l'attaquant de 24 ans est actuellement estimée à environ huit millions d'euros. Reste à voir si Genk pourra réellement obtenir ce montant.