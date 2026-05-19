Genk prend une décision radicale : un joueur encore très important la saison dernière peut partir

Genk prend une décision radicale : un joueur encore très important la saison dernière peut partir
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2059

L'avenir de Jarne Steuckers ne semble plus se situer à Genk. Le club limbourgeois est ouvert à un transfert de l'ailier, totalement sorti des radars ces dernières semaines lors des Europe Play-offs.

Jarne Steuckers était un titulaire sous Thorsten Fink, mais depuis le changement d'entraîneur, sa situation a radicalement changé. En Play-offs, il n'a pour l'instant joué que 32 minutes au total, réparties sur deux montées au jeu contre OH Louvain et Charleroi.

Genk recherche un autre profil que Steuckers

Ce manque de confiance semble désormais avoir des conséquences sur son avenir. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Genk a entre-temps fait savoir à l'entourage du joueur qu'il était prêt à collaborer à un départ cet été, rapporte Het Laatste Nieuws ce mardi.

Au sein du club, on souhaite miser davantage la saison prochaine sur la percussion et la vitesse sur les ailes. De plus, Genk dispose déjà de Junya Ito côté droit, et le Japonais livre une saison d'un niveau plus que satisfaisant. 

Des statistiques solides

Ce départ à venir reste assez surprenant, car Steuckers avait affiché des statistiques tout à fait correctes lors de sa première saison à Genk. Arrivé à l'été 2024 en provenance de Saint-Trond pour environ 800.000 euros, il avait directement signé neuf buts et treize assists.

Cette saison encore, le Belge est resté productif avec onze passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré cela, il a progressivement perdu sa place dans l'équipe et, après le départ de Fink, n'a presque plus reçu d'opportunités comme titulaire.

Steuckers a une valeur marchande de 8 millions d'euros

Pour toutes les parties, un transfert semble dès lors devenir peu à peu la solution la plus logique. Steuckers veut à nouveau être titulaire dans un club du top, tandis que Genk peut faire de la place pour un autre profil dans son noyau.

La valeur marchande de l'attaquant de 24 ans est actuellement estimée à environ huit millions d'euros. Reste à voir si Genk pourra réellement obtenir ce montant. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Jarne Steuckers

Plus de news

Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City

Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City

14:00
Faris Haroun frappe fort pour sa première sélection et écarte des cadres sur le départ

Faris Haroun frappe fort pour sa première sélection et écarte des cadres sur le départ

12:00
Michael Verschueren a déjà dû calmer le noyau dur d'Anderlecht, dont la colère cible Marc Coucke

Michael Verschueren a déjà dû calmer le noyau dur d'Anderlecht, dont la colère cible Marc Coucke

13:30
2
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

13:00
Brésil, République démocratique du Congo, Écosse... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Brésil, République démocratique du Congo, Écosse... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

13:02
"Beaucoup de fierté" : Alexis Lefebvre élu joueur de la saison au RFC Liège Interview

"Beaucoup de fierté" : Alexis Lefebvre élu joueur de la saison au RFC Liège

12:30
Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"

Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"

11:30
Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

09:40
Antonio Conte va quitter Naples - et sa destination semble évidente

Antonio Conte va quitter Naples - et sa destination semble évidente

10:30
Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

08:57
Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

08:57
Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

08:56
1
Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

08:56
Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

10:00
Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

09:20
Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

09:00
Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

08:40
Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

08:15
Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

07:50
La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

07:30
Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

06:40
Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

23:30
C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

23:00
1
Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

22:30
Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

22:00
1
Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

21:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

20:20
Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

21:00
Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

20:40
Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

20:20
Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

20:00
Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

17:00
Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

18:30
Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

19:20
1
🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

19:00
4
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

18:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 5-0 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved