Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester
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On pensait le départ d'Aleksandar Stankovic inévitable, l'Inter Milan ayant décidé d'activer sa clause de rachat. Mais finalement, les Nerazzurri auraient des doutes. Le Club de Bruges peut s'en frotter les mains.

Le Club de Bruges s'attendait à le perdre cet été : Aleksandar Stankovic (20 ans) dispute une saison XXL avec les Blauw & Zwart, et s'est vite imposé après son transfert tout aussi XXL l'été passé contre environ 9,5 millions d'euros. Mais ces prestations n'ont pas échappé à l'Inter Milan, qui a conservé une clause de rachat prioritaire à hauteur de 23 millions d'euros.

Longtemps, on a pensé que Stankovic, fils de la légende serbe Dejan Stankovic, allait bel et bien rentrer au bercail. Mais ce mardi, Het Laatste Nieuws nous apprend que l'Inter aurait finalement des doutes et n'aurait pas encore vraiment décidé d'activer la clause de rachat, qui expire le 15 juin prochain. 

Aleksandar Stankovic pourrait rester à Bruges

Une saison de plus à Bruges est donc désormais de l'ordre du possible, même s'il faudra attendre quelques semaines avant que cela se confirme. Ce serait une très bonne nouvelle pour le Club, où le Serbe est devenu un véritable patron de l'entrejeu dans ces Champions Playoffs. 

On aurait pu penser que le Club de Bruges profiterait du retrait de l'Inter pour vendre Stankovic plus cher que 23 millions d'euros à un autre club du top européen. Mais Het Laatste Nieuws précise qu'une deuxième clause a été intégrée : si les Blauw & Zwart vendent le joueur à un autre club avant juillet... 2027, l'Inter Milan aurait droit à 50% de la plus-value sur le transfert. 

Autrement dit : si le Club vend Aleksandar Stankovic pour 30 millions, la plus-value étant de 21,5 millions, l'Inter Milan en percevrait plus de 10. Dès lors, il serait plus intéressant pour Bruges, dans ce scénario, que le club italien lève son option de rachat prioritaire. 

La bonne nouvelle pour les Blauw & Zwart, c'est que Aleksandar Stankovic lui-même souhaiterait rester une saison de plus au Club de Bruges. Il s'y sent bien, progresse régulièrement et la perspective de disputer une saison de plus en Ligue des Champions le convainc. Ce serait un soulagement pour la direction brugeoise, qui verra déjà partir quasi à coup sûr Joel Ordoñez, Raphael Onyedika ou encore Christos Tzolis. 

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