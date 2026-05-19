Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pep Guardiola ne restera pas l'entraîneur de Manchester City la saison prochaine. Alors qu'il lui reste un an de contrat, l'entraîneur des Skyblue devrait annoncer son départ.

C'est une page glorieuse de l'histoire de la Premier League qui va se tourner : Pep Guardiola, en poste depuis dix ans à Manchester City, devrait s'en aller en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2027, il avait affirmé récemment vouloir aller jusqu'au terme de son bail, mais aurait finalement décidé de s'en aller après le dernier match de championnat, ce dimanche, contre Aston Villa.

C'est en tout cas ce qu'affirme la presse anglaise, et notamment la très sérieuse BBC. Manchester City espérait convaincre son entraîneur de rester une saison de plus, mais aurait finalement dû accepter l'inévitable. Si ce départ se confirme, on s'attend donc à une annonce avant le dernier match de la saison, afin que des adieux en bonne et due forme soient organisés.

Vincent Kompany ne succédera pas à Pep Guardiola 

Car Pep Guardiola, c'est bien sûr l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club : en 10 ans à l'Etihad Stadium, le Catalan a remporté 20 trophées dont 6 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup et une Ligue des Champions (en 2023).  Guardiola a également remporté 5 Coupes de la Ligue, une Coupe du Monde des Clubs, 3 Community Shields et une Supercoupe de l'UEFA.

Ce départ un an avant la fin de son contrat confirme en tout cas une chose : la transition la plus attendue des supporters de Manchester City n'aura pas lieu. Les chances que Vincent Kompany quitte le Bayern Munich pour remplacer son ancien entraîneur sur le banc des Citizens sont proches de zéro. Le retour de Vince the Prince attendra.

Selon la BBC, le candidat n°1 pour remplacer Guardiola serait Enzo Maresca, son ancien entraîneur adjoint. L'Italien avait été licencié par Chelsea en janvier dernier. Maresca avait connu une superbe saison avec Leicester City en 2023-2024, ramenant le club en Premier League. Avec les Blues, Enzo Maresca a remporté la Conference League la saison passée. 

Que va faire Pep Guardiola par la suite ?

L'autre question qu'on se pose, en plus de celle de sa succession, est : que va faire Pep Guardiola après dix ans passés à Manchester City ? Une rumeur envoyait l'entraîneur catalan sur le banc... de l'Italie. Mais ce mardi, la presse italienne affirme justement que, sans grande surprise, c'est bien Antonio Conte, le coach du Napoli, qui devrait retrouver la Squadra Azzurra.

Un poste de sélectionneur de l'Espagne a également pu être évoqué, mais Luis de la Fuente est sous contrat jusqu'en 2028, et a remporté l'Euro 2024 : à moins d'un désastre à la Coupe du Monde 2026, un départ à court terme n'est pas prévu. Reste cependant à savoir si Guardiola compte immédiatement se remettre en selle.

En effet, après près de 20 ans sans interruption à entraîner au plus haut niveau et à remporter tous les titres possibles, il est fort probable que Pep Guardiola s'octroie une période de repos bien mérité. Peut-être optera-t-il pour un rôle plus en retrait, comme Jürgen Klopp au sein de l'écurie Red Bull. Affaire à suivre...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bournemouth - Manchester City en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Bournemouth

Plus de news

Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

10:00
Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

09:40
Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

09:20
Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

08:57
Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

08:57
Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

08:56
1
Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

08:56
Brésil, République démocratique du Congo, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Brésil, République démocratique du Congo, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

09:04
Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

09:00
Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

08:40
Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

07:50
La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

07:30
Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

06:40
Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

22:30
Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

23:30
C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

23:00
Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

22:00
1
Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

21:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

20:20
Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

21:00
Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

20:40
Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

20:20
Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

20:00
Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

19:20
1
🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

19:00
2
Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

18:30
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

18:00
1
Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"

Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"

17:30
Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

17:00
"J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht

"J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht

16:20
19
🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

16:00
Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

15:40
Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne

Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne

15:20
Une blessure ? Voici pourquoi Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC dimanche

Une blessure ? Voici pourquoi Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC dimanche

15:00
Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

14:00
3
"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

13:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 37
Aston Villa Aston Villa 4-2 Liverpool Liverpool
Manchester United Manchester United 3-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Leeds United Leeds United 1-0 Brighton Brighton
Everton Everton 1-3 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Fulham Fulham
Brentford Brentford 2-2 Crystal Palace Crystal Palace
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-1 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 1-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 20:30 Manchester City Manchester City
Chelsea Chelsea 21:15 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved