Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

Pep Guardiola ne restera pas l'entraîneur de Manchester City la saison prochaine. Alors qu'il lui reste un an de contrat, l'entraîneur des Skyblue devrait annoncer son départ.

C'est une page glorieuse de l'histoire de la Premier League qui va se tourner : Pep Guardiola, en poste depuis dix ans à Manchester City, devrait s'en aller en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2027, il avait affirmé récemment vouloir aller jusqu'au terme de son bail, mais aurait finalement décidé de s'en aller après le dernier match de championnat, ce dimanche, contre Aston Villa.

C'est en tout cas ce qu'affirme la presse anglaise, et notamment la très sérieuse BBC. Manchester City espérait convaincre son entraîneur de rester une saison de plus, mais aurait finalement dû accepter l'inévitable. Si ce départ se confirme, on s'attend donc à une annonce avant le dernier match de la saison, afin que des adieux en bonne et due forme soient organisés.

Vincent Kompany ne succédera pas à Pep Guardiola

Car Pep Guardiola, c'est bien sûr l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club : en 10 ans à l'Etihad Stadium, le Catalan a remporté 20 trophées dont 6 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup et une Ligue des Champions (en 2023). Guardiola a également remporté 5 Coupes de la Ligue, une Coupe du Monde des Clubs, 3 Community Shields et une Supercoupe de l'UEFA.

Ce départ un an avant la fin de son contrat confirme en tout cas une chose : la transition la plus attendue des supporters de Manchester City n'aura pas lieu. Les chances que Vincent Kompany quitte le Bayern Munich pour remplacer son ancien entraîneur sur le banc des Citizens sont proches de zéro. Le retour de Vince the Prince attendra.

Selon la BBC, le candidat n°1 pour remplacer Guardiola serait Enzo Maresca, son ancien entraîneur adjoint. L'Italien avait été licencié par Chelsea en janvier dernier. Maresca avait connu une superbe saison avec Leicester City en 2023-2024, ramenant le club en Premier League. Avec les Blues, Enzo Maresca a remporté la Conference League la saison passée.





Que va faire Pep Guardiola par la suite ?

L'autre question qu'on se pose, en plus de celle de sa succession, est : que va faire Pep Guardiola après dix ans passés à Manchester City ? Une rumeur envoyait l'entraîneur catalan sur le banc... de l'Italie. Mais ce mardi, la presse italienne affirme justement que, sans grande surprise, c'est bien Antonio Conte, le coach du Napoli, qui devrait retrouver la Squadra Azzurra.

Un poste de sélectionneur de l'Espagne a également pu être évoqué, mais Luis de la Fuente est sous contrat jusqu'en 2028, et a remporté l'Euro 2024 : à moins d'un désastre à la Coupe du Monde 2026, un départ à court terme n'est pas prévu. Reste cependant à savoir si Guardiola compte immédiatement se remettre en selle.

En effet, après près de 20 ans sans interruption à entraîner au plus haut niveau et à remporter tous les titres possibles, il est fort probable que Pep Guardiola s'octroie une période de repos bien mérité. Peut-être optera-t-il pour un rôle plus en retrait, comme Jürgen Klopp au sein de l'écurie Red Bull. Affaire à suivre...