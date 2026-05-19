Genk offre la première place des Europe Play-Offs au Standard après un nouveau faux pas contre l'Antwerp

Le KRC Genk n'a pas réussi à battre l'Antwerp ce mardi soir. Le Standard de Liège en a profité pour prendre deux points d'avance en tête des Europe Play-Offs.

Le KRC Genk disputait un match très important dans la course à la première place des Europe Play-Offs ce mardi soir. Les Limbourgeois recevaient l'Antwerp pendant que le Standard de Liège se déplaçait sur la pelouse du KVC Westerlo. Avant cette soirée, Genk et le Standard étaient à égalité en tête du classement.

Quatre points en moins en deux matchs

Mais les hommes de Nicky Hayen n'ont pas réussi à faire la différence face à l'Antwerp. Après le 0-0 ramené de Sclessin quelques jours plus tôt, les Genkois ont une nouvelle fois partagé les points. En deux rencontres, le club limbourgeois a laissé filer quatre unités dans cette dernière ligne droite des Play-Offs.

Le résultat est plus décevant quand on regarde la forme de l'Antwerp. Le club anversois était sur trois défaites consécutives avant ce déplacement à Genk. Malgré cette mauvaise série, les visiteurs ont réussi à repartir avec un point. Au même moment, le Standard a profité de la situation avec une victoire 1-2 sur le terrain de Westerlo.

Le Standard de Liège seul en tête des Europe Play-Offs

Grâce à ce succès, les Liégeois prennent seuls la tête des Europe Play-Offs avec deux points d'avance sur Genk. Une première place importante puisque le leader du groupe disputera un barrage contre le quatrième des Champions' Play-Offs pour tenter de décrocher un ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Jusqu'en 1/8 de finale d'Europa League



Les Limbourgeois avaient atteint les huitièmes de finale de l’Europa League cette saison avant leur élimination contre Fribourg. La finale de la compétition se jouera ce mercredi soir à Istanbul contre Aston Villa, un rendez-vous qui rappellera quelques regrets aux supporters genkois. Deux Diables Rouges auront l'occasion de soulever le trophée.