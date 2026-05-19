Faris Haroun frappe fort pour sa première sélection et écarte des cadres sur le départ

C'est Faris Haroun qui dirigera les deux derniers matchs de championnat de l'Antwerp cette saison. Et il a déjà décidé d'envoyer un message.

L'Antwerp a décidé de réagir avant même la fin de la saison et de se séparer ce week-end de Joseph Oosting, après la lourde défaite subie sur la pelouse d'OHL. Le Néerlandais était arrivé en décembre dernier, et ne sera pas parvenu à redresser le Great Old.

C'est Faris Haroun, fidèle serviteur du club, qui occupera le banc anversois pour la fin de saison. Les deux matchs à venir seront sans enjeu, mais cela n'empêche pas l'icône de l'Antwerp d'envoyer un message clair.

En effet, dès sa première sélection pour les matchs de la semaine, Haroun a décidé de se priver de Gyrano Kerk et Dennis Praet. Deux cadres, expérimentés et censés être titulaires, mais qui arrivent en fin de contrat et ne resteront pas au club.

Praet et Kerk resteront donc à la maison pour le déplacement de l'Antwerp sur la pelouse de Genk. L'objectif de cette fin de saison, pour Faris Haroun, est clair : préparer l'intersaison en donnant du temps de jeu à de jeunes talents.



On ignore si l'Antwerp envisage de laisser l'ex-Diable Rouge aux manettes pour la saison à venir. Mais après de nombreuses erreurs de casting à la suite de Mark Van Bommel, qui avait amené le Matricule 1 jusqu'au titre, il faudra choisir avec précaution le futur coach...