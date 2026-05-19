Voici pourquoi Saint-Trond, mais aussi l'Union, doivent supporter Aston Villa en finale de l'Europa League

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Bruges file vers le titre, l'Union SG vers la deuxième place et Saint-Trond est déjà assuré de finir troisième. Grâce à la victoire des Unionistes en Coupe de Belgique, les Canaris sont certains d'un beau ticket européen, qui pourrait même devenir encore plus prestigieux grâce à Aston Villa.

Grâce à la victoire de l’Union SG en Coupe de Belgique, le ticket européen lié à la Coupe a été redistribué au troisième du championnat, puisque les Bruxellois sont déjà assurés d’un meilleur ticket grâce à leur place dans le top 2. 

Voici un rappel de la répartition actuelle des tickets européens en Pro League : 

- Champion : Ligue des champions (phase de ligue) : Club de Bruges ou Union SG
- Deuxième : Ligue des champions (3e tour préliminaire) : Club de Bruges ou Union SG
- Troisième : Europa League (barrages) : STVV
- Quatrième : Europa League (2e tour préliminaire) : RSC Anderlecht, La Gantoise ou KV Malines
- Cinquième ou vainqueur des Europe Play-offs : Conference League (2e tour préliminaire) : RSC Anderlecht, La Gantoise, KV Malines, KRC Genk, Standard de Liège, Charleroi ou Westerlo

Si le Club de Bruges est sacré champion cette semaine ce qui semble de plus en plus probable, l’Union SG sera alors certaine de devoir passer deux tours préliminaires pour accéder à la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Club de Bruges avait réussi cet exploit la saison dernière, mais la tâche s’annonce compliquée pour l’Union SG, qui devra tenter de reproduire cet exploit.

Du côté de Saint-Trond, le club disputera les barrages de l’Europa League. En cas d’élimination, les Canaris bénéficieraient d’un filet de sécurité avec une qualification directe pour la phase de ligue de la Conference League. Ils seraient donc assurés de disputer au minimum huit matchs européens. Mais ce scénario pourrait encore évoluer. Une redistribution des places européennes pourrait encore offrir un ticket direct pour la phase de ligue de l’Europa League.

Que doit-il se passer pour cela ? Aston Villa doit remporter l’Europa League tout en terminant cinquième de son championnat. Les Anglais seraient alors qualifiés pour la Ligue des champions grâce à leur victoire en Europa League.

Dans ce scénario, une place directe pour la phase de ligue de l’Europa League se libérerait. Selon le règlement de l’UEFA, ce ticket reviendrait au premier pays ne disposant pas de qualifié direct pour cette phase, à savoir la Belgique. Saint-Trond passerait alors des barrages à une qualification directe pour la phase de ligue de l’Europa League.

Les résultats d’Aston Villa ont aussi une importance pour l’Union SG 

Lors de la dernière journée, Aston Villa se déplacera sur la pelouse de Manchester City. Pour terminer cinquièmes, les Villans devront perdre, tandis que Liverpool devra battre Brentford dans le même temps.

Mais si Aston Villa termine finalement quatrième et remporte malgré tout l’Europa League face à Fribourg, son ticket européen remporté via l’Europa League serait redistribué, puisque le club anglais serait déjà qualifié pour la Ligue des champions via la Premier League.

Dans ce cas, le Sporting Portugal pourrait profiter de cette redistribution et être directement envoyé en phase de ligue de la Ligue des champions. Cela retirerait donc un gros adversaire potentiel du chemin de l’Union SG lors des tours préliminaires. Les adversaires potentiels des Bruxellois seraient alors Lyon, Bodø/Glimt, l’Olympiakos ou encore Fenerbahçe.

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