Le Club de Bruges peut déjà commencer à penser à une statue de Hans Vanaken pour son nouveau stade

Que faut-il encore dire sur Hans Vanaken ? Peut-être ceci : qu'il est temps d'arrêter de le considérer comme "l'un des meilleurs de sa génération" et de commencer à le placer là où il appartient. Parmi les icônes absolues du Club de Bruges et du football belge.

Car ce que Hans Vanaken a réalisé ces dix dernières années ne se résume pas à une addition de bonnes saisons. C’est une époque. Une ligne constante de domination, d’influence, de présence dans les moments importants. Il est sur le point de décrocher avec Brandon Mechele son septième titre de champion. Sept. Ce chiffre, à lui seul, veut déjà tout dire. Il dépasse ainsi également des légendes comme Jan Ceulemans, Raoul Lambert, Gert Verheyen et Franky Van der Elst.

Quand on regarde les chiffres bruts, on prend encore plus conscience de ce qu’il représente. En 562 matchs avec le Club de Bruges, Vanaken a inscrit 151 buts et délivré 115 passes décisives. Des statistiques qu’on attend d’un avant-centre de très haut niveau, pas d’un milieu de terrain qui doit aussi organiser le jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également accumulé 47.841 minutes de jeu. Ce n’est plus de la régularité, c’est de l’invincibilité.

Vanaken répond présent quand il le faut

Et puis il y a les play-offs. Le moment où les titres se jouent, où la pression devient omniprésente. C’est là que les grands joueurs se distinguent réellement. Et là aussi, Vanaken survole les débats. Avec 47 buts et passes décisives en 94 matchs, il laisse tout le monde derrière lui. Jelle Vossen (29 en 62), Mbaye Leye (27 en 48), même Christos Tzolis avec son impressionnant total de 26 en 18 : ils s’en rapprochent, mais n’atteignent pas cette combinaison entre volume et longévité.

Mais réduire Vanaken à des chiffres, c’est passer à côté de l’essentiel. Car sa plus grande qualité ne se mesure pas dans les statistiques. C’est son instinct. Sa capacité à lire un match, à le sentir, à le diriger. Il fait ce qu’il faut, pas ce qu’on attend de lui. Doit-il décrocher pour construire le jeu ? Il le fait. Doit-il s’infiltrer et marquer ? Il le fait. Doit-il s’effacer pour un autre ? Il le fait aussi.

Un joueur peut-être aussi sous-estimé

C’est ce qui le rend unique. Et peut-être aussi sous-estimé. Sinon, comment expliquer qu’il n’ait jamais été un titulaire indiscutable chez les Diables Rouges sous Roberto Martínez ? Alors qu’aujourd’hui, sous Rudi Garcia, il prouve qu’il peut parfaitement fonctionner aux côtés de Kevin De Bruyne. Pas en s’imposant, mais en s’adaptant. En suivant à nouveau cet instinct : faire ce dont l’équipe a besoin.





Et cela nous amène à une autre qualité rare : la loyauté. À une époque où les carrières sont faites d’étapes intermédiaires, Vanaken a choisi l’ancrage. Il a eu l’opportunité de partir à l’étranger, de découvrir la Premier League ou une autre grande compétition. Mais il est resté. Non pas parce qu’il ne pouvait pas viser mieux, mais parce qu’il savait où il pouvait faire la différence. Où il pouvait écrire l’histoire.

Et il l’a fait. Si le Club de Bruges construit un jour ce nouveau stade dont on parle depuis si longtemps, et que le club décide comme Manchester City d’honorer ses légendes avec des statues, alors il ne devrait même pas y avoir de débat. Un nom devrait apparaître tout en haut de la liste.

Pas seulement parce qu’il a les statistiques. Pas seulement parce qu’il a les trophées. Mais parce qu’il est le visage de la période la plus glorieuse de l’histoire du club. Parce qu’il a toujours répondu présent. Parce qu’il n’a jamais disparu. Parce qu’il a contribué à faire du Club de Bruges ce qu’il est aujourd’hui.

Dans dix, vingt ou trente ans, on ne parlera pas seulement de titres ou de matchs. On parlera d’un joueur qui a défini une époque. Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus grand à accomplir dans le football.