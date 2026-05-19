Les mêmes erreurs qu'avec les Diables Rouges ? Roberto Martinez critiqué pour sa liste

Roberto Martinez a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde. Plusieurs choix du sélectionneur ne passent pas auprès des supporters et des médias.

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a dévoilé aujourd'hui sa liste de joueurs pour la Coupe du monde et elle fait grincer des dents. le technicien espagnol a choisi d'emmener quatre gardiens de but : Diogo Costa, José Sá, Rui Silva et Ricardo Velho. Une décision qui surprend beaucoup de supporters portugais.

Des choix qui posent questions

En défense, Martinez a gardé sa confiance envers ses joueurs habituels avec João Cancelo, Nuno Mendes ou Rúben Dias. Mais là aussi, certains choix divisent. Beaucoup regrettent l'absence d’un milieu défensif comme Palhinha. D'autres ne comprennent pas pourquoi le sélectionneur a préféré prendre plusieurs latéraux plutôt qu'un milieu supplémentaire capable d'apporter de l'impact.

🚨🚨 OFFICIEL ! LES GRANDS ABSENTS de la liste du Portugal 🇵🇹 à la Coupe du monde 👇



❌ Rodrigo Mora

❌ Afonso Moreira

❌ Matheus Fernandes

❌ Palhinha

❌ Quenda

❌ Alberto Costa

❌ Horta

❌ Antonio Silva

❌ Pedro Goncalves https://t.co/MJ5nWRI1F2 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 19, 2026

Les supporters ont l'impression de revoir le Martinez de la Belgique, celui qui s'entête avec les mêmes erreurs. Gonçalo Ramos fait partie du groupe malgré son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain cette saison. Même débat au milieu de terrain où certains auraient préféré voir Mateus Fernandes à la place de Rúben Neves.

Le même problème qu'avec les Diables Rouges ?

Beaucoup reprochent à Martinez de rester fidèle à son groupe sans ouvrir la porte aux nouvelles têtes. Avec la Belgique, Martinez avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018, éliminé par la France sur une tête de Samuel Umtiti. Ensuite, les Diables Rouges avaient quitté l'Euro 2021 en quart de finale contre l'Italie, future championne d'Europe. Puis il y a eu la grosse déception du Mondial 2022 au Qatar, avec une élimination dès la phase de groupes dans une ambiance très compliquée.





Malgré les critiques, Martinez garde une crédibilité au Portugal après avoir remporté la Ligue des Nations contre l'Espagne l'année passée aux tirs au but. Selon plusieurs rumeurs, cette compétition pourrait être la dernière de Martinez à la tête de la sélection portugaise.