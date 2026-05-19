Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

Les travailleurs du stade de Los Angeles menacent de faire grève durant la compétition s'ils n'obtiennent pas la garantie que les policiers de l'agence fédérale ICE ne seront pas déployés.

Le syndicat de travailleurs UNITE HERE Local 11, qui représente environ 2.000 salariés travaillant dans les services de restauration du SoFi Stadium de Los Angeles, a manifesté ce lundi devant l'enceinte du stade.

Leur demande : des garanties sur l'absence de déploiement de l'ICE, le bras armé de la politique anti-immigration de l'administration Trump, sur le site des rencontres prévues à Los Angeles durant la Coupe du Monde 2026.

Les travailleurs estiment que leur présence créerait des tensions autour des travailleurs mais aussi des supporters qui sont attendus en masse lors des 8 matchs prévus à Inglewood (sud de Los Angeles) durant la compétition. Le match d'ouverture des USA, le 12 juin, est prévu au SoFi Stadium face au Paraguay.

Les employés ont également fait part de leur inquiétude à l'idée de devoir fournir toutes leurs données personnelles pour pouvoir travailler durant la Coupe du Monde 2026.

Les Diables Rouges dans une Los Angeles sous tension ?

La ville de Los Angeles a été le théâtre de certaines des manifestations les plus virulentes à l'encontre de l'ICE. Des affrontements ont eu lieu dans le centre-ville de Los Angeles en juin 2025, des milliers de manifestants protestant contre les raids de l'ICE, qui est chargé d'arrêter et d'expulser les ressortissants illégaux condamnés par la justice. Les méthodes brutales de l'ICE ont amené des manifestations un peu partout aux USA, ayant entraîné la mort de deux manifestants à Minneapolis.





La Belgique doit affronter l'Iran au SoFi Stadium de Los Angeles le 21 juin prochain. Une rencontre qui sera déjà disputée sous haute tension au vu du contexte géopolitique opposant les USA à l'Iran.