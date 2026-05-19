🎥 Neymar n'a pas pu retenir ses larmes au moment de l'annonce de sa sélection pour le Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Neymar n'a pas pu retenir ses larmes au moment de l'annonce de sa sélection pour le Mondial
Photo: © photonews

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Neymar était très ému au moment où il a appris sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Le joueur a publié sur Instagram une vidéo de sa réaction lorsque son nom a été prononcé par Carlo Ancelotti.

Neymar disputera la Coupe du monde 2026. Après plus de deux années d'absence dans le groupe de la sélection nationale, le Brésilien a été convoqué pour disputer le tournoi qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le joueur de 34 ans prendra part à son quatrième mondial, après avoir disputé celui de 2014 au Brésil, celui de 2018 en Russie et celui du Qatar en 2022.

La star brésilienne n'a pas pu retenir ses larmes au moment où il a été annoncé dans la liste des 26 Brésiliens qui disputeront la Coupe du monde 2026. Il était accompagné de proches pour découvrir la sélection de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti explique sa décision d’avoir convoqué Neymar.

Le tacticien italien s'est d'ailleurs exprimé sur sa décision de sélectionner le joueur en conférence de presse : "Nous avons évalué Neymar tout au long de l'année. C'est un joueur important, il le sera encore lors de cette Coupe du monde. Il a le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs. Il peut jouer, ne pas jouer, entrer en jeu ou être sur le banc. Il a la même responsabilité que les autres. Je veux être clair et honnête. Il jouera s'il le mérite. Je pense qu'il est important de ne pas faire reposer toutes les attentes sur un seul joueur."


Le Brésil figure dans le Groupe C aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse. La nation débutera son tournoi avec un match contre le Maroc le 14 juin prochain à 00h00. Ensuite, les hommes de Carlo Ancelotti affronteront Haïti le 20 juin à 2h30 du matin avant de terminer la phase de groupe avec un match contre l'Écosse le 25 juin à 00h00.

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