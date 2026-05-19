"Beaucoup de fierté" : Alexis Lefebvre élu joueur de la saison au RFC Liège

Alexis Lefebvre a été élu joueur de la saison par les supporters du RFC Liège. Le club a révélé le classement des votes ce mardi.

Comme chaque année en fin d'exercice, le RFC Liège laisse voter ses supporters pour désigner le meilleur joueur de la saison. La saison dernière, c'est Ryan Merlen, désormais parti du côté de Saint-Trond, qui avait remporté la récompense.

Cette saison, le grand gagnant est donc Alexis Lefebvre, qui devance Martin Wasinski, Pierre-Yves Ngawa, Jordi Belin et Jonathan D'Ostilio. Le Français a obtenu 22,7 % des voix. Martin Wasinski, deuxième, a obtenu 16,9 %, tandis que Pierre-Yves Ngawa complète le podium avec 15,8 %.

On a vécu une belle saison tous ensemble

"Merci à tous les supporters ! On a vécu une belle saison tous ensemble en atteignant les playoffs, ils nous ont soutenus durant toute la saison dans les bons comme dans les mauvais moments donc un très grand merci à eux", nous a raconté Alexis Lefebvre.



Que représente cette récompense pour lui ? "Beaucoup de fierté ! Ça fait plaisir, ça représente le travail effectué durant toute la saison d’un point de vue personnel et collectif."







Alexis Lefebvre a inscrit six buts cette saison

Cette saison, il a pris part à un total de 31 rencontres sous les couleurs sang et marine. L'attaquant a marqué six buts en championnat. Le 5 octobre dernier, il a marqué son premier but de la saison lors du large succès des hommes de Gaëtan Englebert face au Jong Genk (5-0). Vingt jours plus tard, il s'est offert un doublé dans un match à rebondissements contre le RWDM Brussels, où les Liégeois se sont finalement imposés 4-3.

7️⃣’ 0-1

1️⃣1️⃣’ 0-2

1️⃣7️⃣’ 1-2

1️⃣9️⃣’ 2-2

2️⃣8️⃣’ 3-2



Qui a dit que la #CPL n’était pas divertissante ? 🤯🔀 #FCLRWD pic.twitter.com/6qglrtBPX9

Alexis Lefebvre a ensuite connu une période de près de deux mois sans marquer. Il a retrouvé le chemin des filets contre le RWDM Brussels à nouveau le 21 décembre lors d'un succès 0-3 du RFC Liège. Le natif de Vernon a après connu une période où il a moins joué. C'est le 12 avril dernier qu'il a à nouveau été décisif en plantant un doublé très important face au Jong Gent. Les Sang et Marine se sont imposés 0-2 et ont pu valider leur qualification pour les play-offs grâce à cette victoire.

FT | Le RFC Liège se qualifie pour les Promotion Play-offs grâce à un doublé d'Alexis Lefebvre ! 🔴🔵🎟️ #GNTFCL pic.twitter.com/hBgBCw1fBI — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2026

Le joueur du RFC Liège s'est toujours montré comme un joueur battant et prêt à tout donner pour l'équipe. Sa mentalité plaît d'ailleurs énormément aux supporters liégeois. Alexis Lefebvre était arrivé au RFC Liège en août 2024 en provenance de son club formateur, Troyes. II est sous contrat avec le RFC Liège jusqu'en juin 2027. Le joueur est estimé à 300 000 euros selon Transfermarkt.

Plus de 50 matchs disputés avec le RFC Liège pour Alexis Lefebvre

Depuis son arrivée à Rocourt, Alexis Lefebvre a disputé un total de 54 matchs. Il s'est montré décisif à 11 reprises : neuf buts et deux passes décisives. À la mi-mars, il avait franchi le cap des 50 rencontres disputées sous les couleurs sang et marine face au Beerschot. Il n'avait cependant malheureusement pas pu fêter cette 50e apparition par une victoire puisque le RFC Liège s'est incliné 0-1. Le Français était monté au jeu à seulement quatre minutes de la fin du temps réglementaire.