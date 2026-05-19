OFFICIEL : un ancien adjoint de Steven Gerrard débarque en tant qu'entraîneur principal en Belgique

C'était attendu et c'est désormais confirmé, Michael Beale est le nouvel entraîneur de Zulte Waregem. Steve Colpaert, entraîneur intérimaire, ne restera donc pas en poste.

Steve Colpaert est parvenu à maintenir Zulte Waregem en D1A en prenant la tête de l'équipe suite au licenciement de Sven Vandenbroeck, mais malgré cette réussite, un nouveau T1 a été nommé. Michael Beale est un entraîneur de 45 ans qui a démarré sa carrière en tant que coach principal à Queens Park Rangers (QPR) après plusieurs expériences en tant qu'adjoint, notamment chez les Rangers avec Steven Gerrard de 2018 à 2021.

Arrivé en juin 2022, il est cependant déjà parti du club anglais en novembre pour devenir l'entraîneur principal des Glasgow Rangers. Après un passage de 10 mois au club, il a été licencié suite à de mauvais résultats. Il a été remercié au lendemain d'une défaite à domicile contre Aberdeen (1-3) en octobre 2023. Ce revers représentait le troisième du club écossais en sept matchs de championnat. À noter que les Rangers ont également été éliminés en barrages de la Ligue des champions en début de saison. Après son passage chez les Rangers, il a été à la tête de Sunderland et a été l'adjoint de Steven Gerrard en Arabie saoudite jusqu'au 30 janvier 2025.

Un contrat de deux saisons

Michael Beale a signé un contrat de deux saisons avec Zulte Waregem. Il a exprimé ses premiers mots en tant qu'entraîneur principal : "Ces dernières semaines, j’ai appris à très bien connaître le club. Les différentes discussions avec la cellule sportive ont montré que notre ambition et notre vision du football sont très proches."

"C’est un honneur pour moi de pouvoir diriger prochainement un club comme Zulte Waregem. Avec le staff, nous préparons désormais la nouvelle saison et réfléchissons à la composition finale de notre équipe d’entraîneurs. J’ai hâte de rencontrer les supporters au début de la nouvelle saison", a-t-il conclu.