Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"
Photo: © photonews

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Eden Hazard a endossé le célèbre numéro 7 de Cristiano Ronaldo en arrivant au Real Madrid. Une pression dont il ne voulait pas.

Dès son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard était entouré de grandes attentes : les Merengue avaient dépensé près de 100 millions d'euros pour ses services, et le Belge restait sur des saisons de haut vol avec Chelsea. Pour couronner le tout, Hazard a endossé le célèbre n°7 que portait à l'époque Cristiano Ronaldo.

Pourtant, Eden ne se voyait pas comme le successeur désigné de CR7. "Dans ma tête, je n'arrive pas au Real pour remplacer Ronaldo", affirme-t-il dans une émission filmée pour Canal +. "Ce sont les médias qui inventent ça. J'avais un jeu totalement différent de Cristiano Ronaldo".

L'apport offensif du Portugais était en effet sur une autre planète que celle d'Eden Hazard. "Je ne viens pas pour marquer 60-70 buts par saison comme lui. J'en ai à peine mis autant sur l'ensemble de ma carrière", plaisante l'ancien Diable Rouge. "J'arrivais pour faire du Eden, pas du Cristiano".

Eden Hazard voulait le numéro de Luka Modric 

Quant au fait qu'il ait pris le numéro 7, là encore, ce n'était pas la volonté de l'ancien de Chelsea, qui n'avait jamais porté ce numéro durant sa carrière. "À la base, je ne voulais pas du numéro 7. Je voulais le numéro 10 de Luka Modric. Je pensais qu'il allait me dire de le prendre, mais il ne me l'a jamais donné", rigole Hazard.


De 2019 à sa retraite en 2023, Eden Hazard n'aura joué que 76 matchs pour le Real Madrid. Perclus de blessures et peu considéré par Carlo Ancelotti, il n'aura jamais répondu aux attentes et décidera finalement de raccrocher les crampons plutôt que de tenter une dernière pige. 

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