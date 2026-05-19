Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City
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Enzo Maresca va succéder à Pep Guardiola à Manchester City. Un accord verbal total a été conclu entre l'entraîneur et Manchester City, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

Pep Guardiola quittera Manchester City en fin de saison après dix années passées au club. Cela semble désormais confirmé comme le rapportent plusieurs médias britanniques et l'expert mercato Fabrizio Romano.

Enzo Maresca sera son successeur. L'Italien a toujours été considéré comme le candidat numéro un sur la liste de Manchester City pour remplacer le tacticien espagnol. L'entraîneur va parapher un contrat initial de trois ans avec les Citizens.

Qui est Enzo Maresca ?

Enzo Maresca est un ancien joueur de football devenu entraîneur il y a quelques années. Le coach, passé notamment par la Juventus, le FC Séville ou encore West Bromwich durant sa carrière, a démarré sa carrière de coach en 2021. Il a été nommé entraîneur numéro 1 de Parme. Tout ne s'est cependant pas passé comme prévu puisqu'il a été limogé après seulement 6 mois en poste et 14 matchs de Serie B dirigés. La formation, alors en seconde division à l'époque, n'avait pris que 17 points en 13 journées.

Sa deuxième expérience en tant que coach a été avec Leicester City lors de la saison 2023-2024. Il a permis au club anglais de remonter dans l'élite du football anglais en étant champion après sa descente lors de l'exercice précédent. Il est cependant parti après une saison réussie pour rejoindre Chelsea.

Avec les Blues, il a remporté la Conference League et la Coupe du monde des clubs, mais a été limogé le 1er janvier en raison de mauvais résultats et de tensions en interne concernant la gestion des joueurs et le contrôle médical. Désormais sans club, il est donc prêt à rejoindre Manchester City. Il aura la tâche compliquée de remplacer l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur entraîneur du 21e siècle. Le défi est immense pour l'Italien de 46 ans, mais l'opportunité est exceptionnelle.

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