Stef Wils rejoint un club étranger et évoluera aux côtés d’un ancien entraîneur d’Anderlecht

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Stef Wils a trouvé un nouveau poste. Il devient entraîneur adjoint d’Amedspor, en première division turque, où il travaillera aux côtés de Besnik Hasi.

L'ancien coach de l'Antwerp a lui-même pris la parole sur LinkedIn. "Je suis fier d'annoncer que j'entame un nouveau chapitre passionnant dans ma carrière d'entraîneur en tant qu'adjoint à Amedspor, qui évolue en Süper Lig turque", a écrit Stef Wils.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur principal Besnik Hasi et le reste du staff technique. Le club offre un environnement professionnel et possède une base de supporters incroyablement passionnée."

"Notre préparation pour la saison est déjà bien lancée. L'énergie au sein du groupe est excellente et nous sommes pleinement concentrés sur le développement de l'équipe afin d'atteindre nos objectifs au plus haut niveau. Au travail !", a-t-il conclu.

Un début de carrière d'entraîneur à l'Antwerp

La saison dernière, Stef Wils avait été à la tête de l'Antwerp, mais son passage sur le banc du Great Old n'avait pas été concluant. Il avait rapidement été remplacé par Joseph Oosting, lui-même parti depuis.

Avant cette nouvelle aventure, Wils avait déjà occupé les fonctions d'entraîneur adjoint et de coach des jeunes à l'Antwerp après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2019. Comme footballeur, il a notamment porté les couleurs du Lierse, de Westerlo, de La Gantoise, du Cercle de Bruges et de Haladás, en Hongrie. Désormais, c'est en Turquie qu'il tentera de poursuivre son ascension aux côtés de Besnik Hasi.

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