Gros coup dur pour la Suisse avant d’affronter la Colombie ce soir

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Gros coup dur pour la Suisse avant d’affronter la Colombie ce soir
Photo: © photonews
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Véritable sensation de cette Coupe du monde avec la Suisse, Johan Manzambi sera absent pour le huitième de finale entre la Nati et la Colombie, ce mardi soir à 22h00.

C'est ce que révèle le média suisse Blick dans un article publié tôt ce mardi matin. Comme ses coéquipiers Djibril Sow et Ruben Vargas, le crack suisse avait dû quitter prématurément une séance d'entraînement lundi. Il a alors réalisé une IRM dont la nature exacte n'est pas encore connue, même si le pire semble écarté.

Le milieu offensif de 20 ans s'est blessé au genou lors de la toute dernière séance d'entraînement avant cette rencontre et sera absent. Ses coéquipiers Djibril Sow et Ruben Vargas sont de leur côté toujours incertains pour affronter la Colombie, alors que Michel Aebischer et Luca Jaquez, blessés depuis plusieurs jours, le sont aussi.

Murat Yakin s'exprime sur les blessures

"C'est évidemment très frustrant qu'ils aient dû arrêter la séance à la veille d'un match aussi important. Ce serait une grande perte s'ils ne pouvaient pas être sur le terrain demain", avait déclaré le sélectionneur Murat Yakin avant de poursuivre : "Nous allons les examiner de près aujourd'hui et demain avant de prendre une décision. Nous espérons encore qu'ils pourront jouer."

Concernant Johan Manzambi, il s'était pourtant montré positif : "Nous faisons tout pour qu'il puisse être de la partie. Ce serait vraiment dommage qu'il ne puisse pas jouer demain."


Johan Manzambi a pris part aux quatre rencontres de la Suisse disputées dans cette Coupe du monde jusqu'à présent. D'abord sur le banc avant de monter au jeu face au Qatar puis contre la Bosnie-Herzégovine, il a ensuite gagné sa place de titulaire après avoir inscrit un doublé contre les Bosniens. Face au Canada, lors de la troisième journée de la phase de groupes, il a également marqué et délivré une passe décisive, tandis qu'en seizièmes de finale, il s'est montré passeur décisif contre l'Algérie. C'est inévitablement l'un des joueurs sensation de ce Mondial. C'est un vrai coup dur pour la Suisse.

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