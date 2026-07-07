Le verdict est tombé : voici où Saint-Trond disputera ses matchs européens la saison prochaine

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Le verdict est tombé : voici où Saint-Trond disputera ses matchs européens la saison prochaine
Photo: © photonews
Deviens fan de STVV! 513

Saint-Trond pourra bien disputer ses matchs européens au Stayen. Les Trudonnaires ont partagé un post sur leurs réseaux sociaux ce lundi soir, annonçant la nouvelle.

"La seule avenue où nous jouerons européen ces prochains mois, c’est la Tiensesteenweg. Validation de l’UEFA pour le Stayen, check !", a écrit le club limbourgeois. Contrairement à l'Union Saint-Gilloise, les Canaris pourront alors évoluer sur leurs terres, dans leur propre stade.

Plusieurs modifications obligatoires à apporter pour être aux normes

Les Trudonnaires ont dû remplacer les sièges de la tribune Nord et apporter des modifications à la tribune de presse pour pouvoir être aux normes UEFA. Certains points problématiques avaient été relevés lors d'un premier contrôle, mais tout est désormais prêt.

Saint-Trond démarrera sa campagne européenne en barrages de l’Europa League fin août. Le match aller aura lieu le jeudi 20 août, tandis que la manche retour aura lieu une semaine plus tard, le 27 août. En cas de succès dans cette double confrontation face à une équipe européenne, Saint-Trond prendra part à la phase de ligue de l’Europa League. En cas de défaite, le club limbourgeois sera reversé en phase de ligue de la Conference League. Les Canaris disputeront alors quoi qu'il arrive une phase de ligue, reste à déterminer si ce sera en Europa League ou en Conference League.

Un mois d’août chargé pour les Canaris

L'adversaire des Limbourgeois en barrages sera connu le 3 août prochain. Les supporters attendent évidemment avec impatience ces rencontres européennes attendues depuis tant d'années. Le club participera à sa première compétition européenne depuis la saison 2003-2004 (Coupe Intertoto).

En championnat, STVV espère réitérer une nouvelle bonne saison. Pour entamer l'exercice 2026-2027 de Pro League, les Canaris affronteront Lommel, fraîchement promu en D1A. Le coup d'envoi sera donné le samedi 8 août à 20h45 au Stayen. Dans le courant du mois d'août, STVV affrontera aussi le Cercle de Bruges, le 14, et l'Antwerp, le 30.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV

Plus de news

"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

18:00
Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment

Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment

17:30
Gros coup dur pour la Suisse avant d’affronter la Colombie ce soir

Gros coup dur pour la Suisse avant d’affronter la Colombie ce soir

16:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Hasi - Wils - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Hasi - Wils - Romero

15:20
Stef Wils rejoint un club étranger et évoluera aux côtés d’un ancien entraîneur d’Anderlecht

Stef Wils rejoint un club étranger et évoluera aux côtés d’un ancien entraîneur d’Anderlecht

15:20
🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

15:30
"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

14:20
1
"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique

"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique

13:30
Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !

Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !

12:30
Coup dur pour la Belgique : Amadou Onana souffre d’une grave blessure

Coup dur pour la Belgique : Amadou Onana souffre d’une grave blessure

12:35
Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis

Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis

12:00
1
Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie" Commentaire

Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie"

11:30
La pique de Thibaut Courtois aux États-Unis : "J'ai lu des choses et j'ai ri"

La pique de Thibaut Courtois aux États-Unis : "J'ai lu des choses et j'ai ri"

11:00
"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

10:30
Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

09:30
La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

10:00
C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

09:00
Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

08:30
Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

08:00
3
"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

07:00
🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

07:20
2
Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

07:45
Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

06:00
"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

05:05
Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

23:03
1
Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

22:30
Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

04:00
🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

22:00
2
Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

21:00
La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

21:30
4
Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

19:20
Mbappé, Olise, Haaland, Messi... La Coupe du monde va-t-elle décider du Ballon d'Or ?

Mbappé, Olise, Haaland, Messi... La Coupe du monde va-t-elle décider du Ballon d'Or ?

20:30
Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

19:40
L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

18:57
Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved