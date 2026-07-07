Le verdict est tombé : voici où Saint-Trond disputera ses matchs européens la saison prochaine

Saint-Trond pourra bien disputer ses matchs européens au Stayen. Les Trudonnaires ont partagé un post sur leurs réseaux sociaux ce lundi soir, annonçant la nouvelle.

"La seule avenue où nous jouerons européen ces prochains mois, c’est la Tiensesteenweg. Validation de l’UEFA pour le Stayen, check !", a écrit le club limbourgeois. Contrairement à l'Union Saint-Gilloise, les Canaris pourront alors évoluer sur leurs terres, dans leur propre stade.

De enige dreef waar wij de komende maanden Europees spelen, is de Tiensesteenweg 💛💙



UEFA-goedkeuring voor Stayen, check! ✅ pic.twitter.com/PJTtOZb564 — STVV (@stvv) July 6, 2026

Plusieurs modifications obligatoires à apporter pour être aux normes

Les Trudonnaires ont dû remplacer les sièges de la tribune Nord et apporter des modifications à la tribune de presse pour pouvoir être aux normes UEFA. Certains points problématiques avaient été relevés lors d'un premier contrôle, mais tout est désormais prêt.

Saint-Trond démarrera sa campagne européenne en barrages de l’Europa League fin août. Le match aller aura lieu le jeudi 20 août, tandis que la manche retour aura lieu une semaine plus tard, le 27 août. En cas de succès dans cette double confrontation face à une équipe européenne, Saint-Trond prendra part à la phase de ligue de l’Europa League. En cas de défaite, le club limbourgeois sera reversé en phase de ligue de la Conference League. Les Canaris disputeront alors quoi qu'il arrive une phase de ligue, reste à déterminer si ce sera en Europa League ou en Conference League.

Un mois d’août chargé pour les Canaris

L'adversaire des Limbourgeois en barrages sera connu le 3 août prochain. Les supporters attendent évidemment avec impatience ces rencontres européennes attendues depuis tant d'années. Le club participera à sa première compétition européenne depuis la saison 2003-2004 (Coupe Intertoto).





En championnat, STVV espère réitérer une nouvelle bonne saison. Pour entamer l'exercice 2026-2027 de Pro League, les Canaris affronteront Lommel, fraîchement promu en D1A. Le coup d'envoi sera donné le samedi 8 août à 20h45 au Stayen. Dans le courant du mois d'août, STVV affrontera aussi le Cercle de Bruges, le 14, et l'Antwerp, le 30.