Le Bayern Munich n'avance plus. Accrochés sur la pelouse de Hambourg 0-0 ce samedi après midi, les Bavarois enchaînent un troisième match consécutif sans victoire. Vincent Kompany reconnaît que son équipe traverse une période difficile, mais l'entraîneur belge est confiant pour la suite.

Après le match nul contre le FC Köln et la défaite en Ligue des champions face à Lille, le Bayern espérait renouer avec les trois points. Cela n'a pas été le cas contre le Hambourg SV. Kompany est conscient que la pression ne fait qu'augmenter. Il n'a pas voulu se focaliser que sur le résultat après la rencontre. Sur le site officiel du club, il a expliqué que ses joueurs avaient montré de bonnes choses.

Kompany réconforte les jeunes joueurs

"Il s'est passé beaucoup de choses durant ce match", a commencé Kompany dans son analyse. L'ancien Diable Rouge s'est montré satisfait de la manière dont plusieurs joueurs moins expérimentés se sont illustrés. "Ce que nos jeunes joueurs ont montré est admirable. Réaliser une telle prestation contre le HSV, tout comme Sacha Boey, qui a peu joué cette saison, et la manière dont il a défendu."

C'est la mentalité de son équipe qui donne de l'espoir à Kompany. Il ne veut pas embellir la situation. "Pour nous, c'est une question de mentalité. Nous ne pouvons pas être trop positifs aujourd'hui, parce que le résultat n'est pas là", a-t-il reconnu. L'entraîneur estime que le Bayern peut tirer des leçons de ce genre de rencontres. "Quand on a de l'expérience dans ce sport, on sait qu'on peut retenir quelque chose de ce match. Et c'est ce que nous voulons faire."

Kompany croit au retournement de situation

L'entraîneur belge est convaincu que les résultats vont bientôt revenir. "À un certain moment, ça va tourner et nous allons recommencer à gagner des matchs", a-t-il assuré. Kompany sait que ses joueurs traversent actuellement une période compliquée, mais y voit une occasion de devenir plus forts en tant qu'équipe. Selon lui, il est important de préserver la cohésion du groupe.

"Nous traversons une phase durant laquelle nous devons nous battre et rester unis, avec nos supporters. Nous sentons que nous pouvons sortir encore plus forts de cette période", a conclu Kompany. L'entraîneur continue de soutenir ses joueurs, malgré cette série décevante.



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Les supporters du Bayern espèrent que cette confiance se traduira sur le terrain. Car si les mauvais résultats se poursuivent, la pression risque de s'accentuer sur Kompany et ses joueurs.