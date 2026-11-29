Les "Zèbres" n'ont pas livré leur meilleure prestation de la saison contre Beveren, ce samedi. Kevin Van Den Kerkhof et Patrick Pflücke ont livré leur analyse après la rencontre. Du côté waeslandien, c'est l'incontournable Christian Brüls qui a réagi.

Après avoir déjà été tenu en échec par Saint-Trond, le Sporting Charleroi a de nouveau laissé filer deux points ce samedi face à Beveren (1-1). Un résultat frustrant pour les "Zèbres", qui n'ont pas réussi à faire la différence malgré une meilleure seconde période et plusieurs occasions franches. Au micro de DAZN, trois acteurs des deux camps sont revenus sur cette rencontre disputée dans des conditions de jeu difficiles.

Du côté carolo, Kevin Van Den Kerkhof n'a pas caché sa déception quant à la prestation collective. Pour lui, les "Zèbres" auraient dû afficher davantage d'intensité et d'engagement, malgré l'état de la pelouse.

"On a manqué d'un peu de tout. Même si le terrain n'était pas en bon état, on aurait dû en faire plus, estime Kevin Van Den Kerkhof. On aurait dû jouer plus haut, mettre plus de pressing et d'intensité dans cette rencontre. Lors de phases où, habituellement, on déclenchait le pressing, on ne l'a pas fait et ce n'est pas normal. À la fin du match, le coach nous a dit de continuer à travailler et de ne pas douter. On a un match de Coupe qui arrive et c'est l'un de nos objectifs cette saison. On doit se ressaisir et ne pas laisser place au doute."

Manque de réussite

Même constat du côté de Patrick Pflücke, qui regrette les deux points perdus sur les deux dernières journées. L'Allemand retient notamment le manque de réussite des Carolos, avec quatre tentatives qui ont terminé sur les montants.

"Ce 2/6 ne nous satisfait pas, même si ce n'était pas notre meilleure rencontre, a lancé Patrick Pflücke. Bien que le terrain ne nous ait pas aidé, on a su se créer des occasions. Mais on a manqué de chance avec ces quatre frappes qui terminent sur un montant. On doit accepter ce mauvais résultat et le laisser derrière nous."



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Un match équilibré pour Brüls

En face, Christian Brüls affichait un sentiment bien différent de celui de ses adversaires du jour. Pour le milieu de terrain de Beveren, ce point décroché sur la pelouse du troisième du championnat constitue une satisfaction, compte tenu des conditions de jeu et de l'équilibre de la rencontre.

"Les conditions de jeu n'étaient pas optimales donc ce n'était pas évident de pratiquer un bon jeu. C'était un match équilibré et pour nous, venir prendre un point chez le troisième du championnat c'est positif", a estimé le milieu de terrain de 38 ans.