Les arbitres pour la 20ème journée : Visser pour l'affiche, Boucaut de retour

Wim Smet donnera le premier coup de sifflet de la 20ème journée de championnat. Il arbitra la rencontre entre Malines et Ostende.

Alexandre Boucaut a obtenu un nouveau poste la semaine dernière. Il est responsable du recrutement des prochains arbitres. Cela ne l’empêchera pas de continuer sa carrière d’arbitre. Il sifflera dimanche lors de Saint-Trond – Antwerp.

L’affiche du week-end est la bataille des Flandres. La Gantoise recevra le Club de Bruges et c’est Lawrence Visser qui sifflera. Voici les référés des autres rencontres :

📝 Find out the appointments for matchday 2️⃣0️⃣ of the@ProLeagueBE



