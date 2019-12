Frustration pour l'Union: "C'est ce qui nous fait défaut depuis pas mal de temps"

L'Union aurait pu finir l'année à hauteur du Beerschot, mais a laissé passer sa chance, samedi soir, à Roulers.

L'Union qui domine, qui mène et qui finit par perdre des plumes: le scénario se répète et commence à agacer les Bruxellois. ""On n'arrive pas à tuer les rencontres et quand on marque, l'équipe adverse revient. On ne parvient pas à garder le zéro derrière et c'est ce qui nous fait défaut depuis pas mal de temps", regrette Ismaël Kandouss au micro de Proximus.

Trouver les solutions pour atteindre nos objectifs.

C'est surtout une grosse occasion manquée pour les Unionistes, qui auraient pu revenir à hauteur du Beerschot, leader de la deuxième période. "A chaque fois qu'on peut passer en tête ou revenir dans le haut du classement, on loupe le coche", regrette le Français.

Mais l'Union, désormais troisième de la deuxième période à deux points du leader, n'abdique pas. "Il reste huit matchs et même si on doit rester deuxième ou troisième pour passer devant lors de la dernière journée, on le fera. On essaye en tout cas de trouver toutes les solutions pour atteindre nos objectifs." Place à la trêve désormais pour les Bruxellois qui reprendront du service le 11 janvier prochain contre OHL.