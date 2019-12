L'équipe-type des journées 11 à 20 en Pro League

Avant la 21e journée de championnat, nous avons réalisé notre équipe-type des dix dernières journées : voici les meilleurs joueurs du deuxième tiers de cette Pro League.

Gardien de but

Les prestations de haut vol d'Arnaud Bodart et Hendrik Van Crombrugge ne parviennent pas à nous faire détrôner Simon Mignolet, auteur d'une saison impeccable et qui permet à Bruges de compter une avance très confortable.

Défense

Sans surprise, Bruges et Gand forment le gros de l'équipe avec Simon Deli et Clinton Mata dans l'axe et à droite tandis que Michael Ngadeu complète la défense centrale. Côté gauche, Gideon Mensah (Zulte Waregem) fait figure d'invité-surprise, mais méritant.

Milieu de terrain

Là encore, peu de surprises : Vadis Odjdja reste l'un des meilleurs médians du championnat, tout comme Ruud Vormer. Côté Standard, Samuel Bastien a presté à un niveau impressionnant ces dernières semaines, faisant considérer une sélection chez les Diables Rouges.

Attaquants

Jonathan David placé en 10 derrière Dieumerci Mbokani et Kaveh Rezaei : si les deux premiers sont en grande forme depuis le début de saison, Rezaei a commencé à empiler les buts et retrouve son meilleur niveau à Charleroi, l'une des équipes en forme. Stipe Perica aurait également pu revendiquer une place dans l'équipe. Sans oublier Nacer Chadli et ses cinq buts, qui paie le classement d'Anderlecht.