Excellente nouvelle pour Mouscron avec un retour très attendu au stage

La sortie sur civière du milieu de terrain de l'Excel Mouscron Marko Bakic il y a quelques mois était l'une des moins bonnes nouvelles de la saison pour les Hurlus.

Marko Bakic (26 ans) était en effet l'un des hommes forts de l'Excel, le métronome du milieu de terrain et l'un des acteurs du début de saison flamboyant des Hurlus. Le 21 septembre, cependant, le Monténégrin s'occasionnait une lourde blessure au genou face à Waasland-Beveren.

Trois mois plus tard, bonne nouvelle pour Bakic et Mouscron : comme le relaient La Dernière Heure et L'Avenir, le médian a fait son retour sur les terrains d'entraînement lors de la première journée du stage hivernal en Espagne. Il profitera de la trêve hivernale pour récupérer un peu de rythme.