Un troisième départ à la Gantoise?

Après Dylan Bronn et Mamadou Sylla, un troisième Buffalo pourrait rapidement faire ses valises.

Yuya Kubo n'est plus un titulaire indiscutable depuis le début de la saison et le Japonais serait sur le départ selon les informations du Nieuwsblad. L'hypothèse la plus probable serait un retour au Japon, mais plusieurs écuries de MLS seraient aussi intéressées par le médian qui était arrivé à la Gantoise il y a trois ans et qui avait été directement prêté à Nuremberg avant de s'imposer dans l'effectif gantois.