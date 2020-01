Les supporters Gantois peuvent être rassurés : "Même pour vingt millions, David ne partira pas cet hiver"

Jusqu'ici, La Gantoise vit une solide saison. Comme souvent, le revers de la médaille est de voir l'intérêt de plusieurs clubs pour ses meilleurs joueurs, comme Yaremtchuk et surtout Jonathan David.

Toutefois, le président Gantois Ivan De Witte reste ferme sur le fait qu'ils ne partiront pas cet hiver. Dans une interview donnée à Sporza, Ivan De Witte évoque ses deux joueurs : "Nous sommes quasi sûrs qu'ils vont rester. Si possible, nous voulons les garder la saison prochaine également. Ils forment l'épine dorsale de l'équipe. Même si un club propose vingt millions pour David, un transfert en janvier est hors de question."

Les Buffalo sont ambitieux et ne veulent pas laisser filer leurs meilleurs joueurs : "Nous avons déjà deux renforts avec Smith et Marreh, qui nous couvriront en cas de blessures et de suspensions. Nous voulons nous armer pour la deuxième partie de saison, même si nous ne luttons déjà plus pour le titre car Bruges est le favori et a la meilleure équipe."

Un autre temps fort de la saison devrait être la double confrontation avec l'AS Roma en Europa League : "Il va être difficile de les éliminer. Mais c'était aussi le cas il y a trois ans contre Tottenham. Personne ne nous a donné une chance à ce moment-là non plus", a conclu De Witte.