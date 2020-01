Charleroi tient (quasiment) son premier renfort hivernal!

Un entrejeu belge sur le point de rejoindre le Sporting.

C'est sans doute l'une des priorités du mercato Sporting de Charleroi, elle est sur le point de se concrétiser. Alors que Cristophe Diandy est out jusqu'à la fin de la saison, Karim Belhocine aurait bien besoin de renfort dans l'entrejeu.

Son souhait est sur le point d'être rencontré. Louis Verstraete, qui ne joue pas à la Gantoise, devrait rejoindre le Sporting dans les heures ou les jours qui viennent. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert définitif, mais le jeune médian et lCharleroi doivent encore régler certains détails, précise Het Laatste Nieuws.

Prêté un an et demi à Waasland-Beveren, le Diablotin (il a fêté ses trois premières sélections en début de saison) espérait s'imposer à Gand et avait d'ailleurs refusé de s'engager définitivement avec les Waeslandiens, mais il n'a disputé que sept rencontres avec les Buffalos cette saison.