Voici notre équipe de la semaine en D1B !

La saison a repris en D1B et voici notre première équipe-type de l'année 2020 !

Gardien de but

Théo Defourny a disputé un grand match face à ses anciennes couleurs, l'Excelsior Virton : si Lokeren a pris trois points très importants en Gaume, le portier waeslandien y est pour beaucoup.

Défenseurs

En défense, nous optons pour Van Den Bogaert, comme toujours très offensif avec Westerlo, et Camargo qui a marqué lui-même pour Roulers. Holmes a été très solide dans l'axe pour le KV tandis que Bitsindou a livré une belle prestation avec Virton.

Milieux de terrain

Au milieu de terrain, impossible de passer à côté de Killian Overmeire, revenu à son meilleur niveau avec "son" Sporting Lokeren après une longue blessure. Joren Dom a marqué pour le Beerschot et Keita a pesé sur le milieu de terrain de l'Union, aidant OHL à dominer au Parc Duden.

Attaquants

Christian Brüls (1 but, 1 assist) a livré une très belle prestation avec Westerlo tandis que Roman Ferber aurait pu permettre à l'USG de prendre un point s'il avait pu planter un second but. Malheureusement pour lui, Jérémy Perbet est passé par là ...